Frente fria muda o tempo e favorece chuvas no estado de São Paulo

O avanço de uma frente fria no estado de São Paulo deve mudar o tempo e favorecer a formação de pancadas de chuva em diversas regiões do estado a partir desta segunda-feira (27).

As chuvas devem ocorrer de forma irregular, acompanhadas de raios e ventos de intensidade moderada a forte. Segundo a Defesa Civil, até quarta-feira (29), as temperaturas vão cair gradualmente.

A região metropolitana do estado de São Paulo deve registrar mínimas de 15°C e máximas de 28°C; na Baixada Santista, os termômetros variam entre 18°C e 25°C; e no litoral norte, entre 19°C e 28°C.

A Serra da Mantiqueira volta a registrar frio nas madrugadas, com 13°C de mínima e 22°C de máxima, enquanto o Vale do Ribeira e a Região de Itapeva variam entre 14°C e 25°C.

Nas demais regiões, o padrão de instabilidade se repete com Sorocaba e Campinas registrando máximas de 29°C; Bauru e Araraquara, 29°C; Presidente Prudente e Marília, 29°C; e Araçatuba e São José do Rio Preto, 33°C. Em Barretos, Franca e Ribeirão Preto, as temperaturas também devem chegar aos 33°C, com pancadas de chuva forte e ventos moderados a fortes.

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil estadual, a partir da quinta-feira (30), a passagem da frente fria será sucedida pela chegada de uma massa de ar frio, que trará queda de temperatura em todas as regiões. Na capital, as mínimas devem cair para 13°C, com máximas de apenas 16°C, configurando um cenário típico de pós-frontal.

Nebulosidade na capital

Na cidade de São Paulo a semana começou abafada com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 17,6°C durante a madrugada. Segundo os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo (CGE), outubro registrou até o momento 64,7mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 57,7% dos 112,2mm esperados.

Temperatura em alta

De acordo com o CGE SP, durante a segunda-feira (27) o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 27°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 50%. Entretanto, a aproximação da frente fria deve causar chuvas na forma de pancadas isoladas variando de fraca a moderada intensidade, principalmente entre o fim da tarde e o decorrer da noite.

A terça-feira (28) deve começar com muita nebulosidade, garoa e chuviscos na capital paulista. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que não devem superar os 22°C.

“No decorrer da tarde as instabilidades ganham força, provocando chuvas de fraca a moderada intensidade, que devem ocorrer de forma intermitente até o período da noite”, dizem os meteorologistas.

Na quarta-feira (29), o tempo segue instável com muita nebulosidade e chuvas intermitentes, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 22°C.