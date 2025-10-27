logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Frente fria muda o tempo e favorece chuvas no estado de São Paulo

Região metropolitana deve ter mínimas de 15°C
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/10/2025 - 11:19
São Paulo
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O avanço de uma frente fria no estado de São Paulo deve mudar o tempo e favorecer a formação de pancadas de chuva em diversas regiões do estado a partir desta segunda-feira (27).

As chuvas devem ocorrer de forma irregular, acompanhadas de raios e ventos de intensidade moderada a forte. Segundo a Defesa Civil, até quarta-feira (29), as temperaturas vão cair gradualmente.

A região metropolitana do estado de São Paulo deve registrar mínimas de 15°C e máximas de 28°C; na Baixada Santista, os termômetros variam entre 18°C e 25°C; e no litoral norte, entre 19°C e 28°C.

A Serra da Mantiqueira volta a registrar frio nas madrugadas, com 13°C de mínima e 22°C de máxima, enquanto o Vale do Ribeira e a Região de Itapeva variam entre 14°C e 25°C.

Nas demais regiões, o padrão de instabilidade se repete com Sorocaba e Campinas registrando máximas de 29°C; Bauru e Araraquara, 29°C; Presidente Prudente e Marília, 29°C; e Araçatuba e São José do Rio Preto, 33°C. Em Barretos, Franca e Ribeirão Preto, as temperaturas também devem chegar aos 33°C, com pancadas de chuva forte e ventos moderados a fortes.

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil estadual, a partir da quinta-feira (30), a passagem da frente fria será sucedida pela chegada de uma massa de ar frio, que trará queda de temperatura em todas as regiões. Na capital, as mínimas devem cair para 13°C, com máximas de apenas 16°C, configurando um cenário típico de pós-frontal.

Nebulosidade na capital

Na cidade de São Paulo a semana começou abafada com muita nebulosidade e termômetros oscilando em torno dos 17,6°C durante a madrugada. Segundo os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo (CGE), outubro registrou até o momento 64,7mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 57,7% dos 112,2mm esperados.

Temperatura em alta

De acordo com o CGE SP, durante a segunda-feira (27) o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, com máximas que podem chegar aos 27°C e índices de umidade atingindo valores próximos aos 50%. Entretanto, a aproximação da frente fria deve causar chuvas na forma de pancadas isoladas variando de fraca a moderada intensidade, principalmente entre o fim da tarde e o decorrer da noite.

A terça-feira (28) deve começar com muita nebulosidade, garoa e chuviscos na capital paulista. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que não devem superar os 22°C.

“No decorrer da tarde as instabilidades ganham força, provocando chuvas de fraca a moderada intensidade, que devem ocorrer de forma intermitente até o período da noite”, dizem os meteorologistas.

Na quarta-feira (29), o tempo segue instável com muita nebulosidade e chuvas intermitentes, alternadas com períodos de melhoria ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 22°C.

Relacionadas
Frio em São Paulo
Defesa Civil emite alerta para onda de frio em São Paulo
São Paulo (SP), 01/07/2025 - Chegada de frente Fria no centro da capital Paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meteorologia prevê frio e chuva para São Paulo e Porto Alegre
Edição:
Kleber Sampaio
São Paulo Frio Chuvas meteorologia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
economia ilustração 3
Economia Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,56%, em 2025
seg, 27/10/2025 - 12:39
Argentina's President Javier Milei gestures at supporters, while standing on a vehicle with General Secretary of the Presidency of Argentina Karina Milei and Jose Luis Espert to attend a La Libertad Avanza party rally, ahead of legislative elections in the province of Buenos Aires, in Lomas de Zamora on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, August 27, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian
Internacional Milei teve ajuda dos EUA para vencer eleições legislativas
seg, 27/10/2025 - 11:24
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Frente fria muda o tempo e favorece chuvas no estado de São Paulo
seg, 27/10/2025 - 11:19
Israel 21/01/2024 Um soldado israelense carrega uma arma, em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, perto da fronteira de Israel com Gaza, sul de Israel, 21 de janeiro de 2024. Reuters/Ronen Zvulun/Proibida reprodução
Internacional Israel suspende estado de emergência no sul do país
seg, 27/10/2025 - 11:06
Kuala Lampur, 27/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com a imprensa. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional "Ele tem meu telefone e eu tenho o dele", diz Lula sobre Trump
seg, 27/10/2025 - 10:40
Rio de Janeiro(RJ), 10/11/2024 - Primeiros estudantes deixam o local de prova no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, na universidade UNINASSAU, no Flamengo, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Educação Saiba como usar as notas individuais do Enem 2025
seg, 27/10/2025 - 10:03
Ver mais seta para baixo