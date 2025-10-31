logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Governo envia 20 peritos da PF para reforçar perícia no Rio

É a primeira ação do escritório emergencial de combate ao crime
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 22:07
Brasília
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

Vinte peritos criminais da Polícia Federal vão reforçar os trabalhos de segurança pública no Rio de Janeiro, conforme comunicou, nesta quinta-feira (30), o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

O ministro informou que o envio dos peritos é o primeiro resultado do escritório emergencial de combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, anunciado, na quarta-feira (29), no Palácio Guanabara. A medida ocorreu depois da Operação Contenção nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou, ao menos, 121 mortos.

Segundo o governo federal, os peritos vão trabalhar em análise dos locais de crimes, balística, genética forense para identificação de DNA, medicina legal, exames de balística, necrópsia e identificação de corpos.

Além deles, o governo divulgou que vai mobilizar também de 10 a 20 peritos da Força Nacional de Segurança Pública para atuar no estado.

De acordo com Lewandowski, o efetivo de peritos pode ser aumentado de acordo com a necessidade. 

“Nós tivemos a ideia de criar esse escritório extraordinário de enfrentamento ao crime organizado para agilizar a comunicação entre as forças federais e estaduais de segurança”, afirmou o ministro. 

O escritório integrado tem a finalidade de, segundo o ministro, ser um fórum onde as forças vão conversar entre si para tomar decisões rapidamente até que a crise seja superada.

“Este é o embrião daquilo que nós queremos criar com a PEC da Segurança Pública que está sendo discutida no Congresso Nacional”.

*Com informações do Ministério da Justiça e da Segurança Pública

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Familiares chegam ao Detran para se cadastrar para recinhecimento dos corpos Após resgate de dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contençao. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
IML do Rio identifica 100 dos 121 mortos na Operação Contenção
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 – Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Macaé Evaristo, durante reunião com representantes da comunidade e familiares das vítimas da Operação policial Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Ministra quer perícia independente após reunião com famílias no Rio
Edição:
Carolina Pimentel
Operação Contenção Peritos PF Governo Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Governo envia 20 peritos da PF para reforçar perícia no Rio
qui, 30/10/2025 - 22:07
Logo da Agência Brasil
Política Sete governadores anunciam "Consórcio da Paz" após operação no Rio
qui, 30/10/2025 - 22:00
lanus, sul-americana
Esportes Lanús enfrentará o Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana
qui, 30/10/2025 - 21:08
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 34 milhões
qui, 30/10/2025 - 21:02
Chuvas em Santa Catarina – Estradas do Meio Oeste estão interditadas devido às fortes chuvas que assolam a região. Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo Secom
Economia Lote 5 de rodovias do Paraná é leiloado
qui, 30/10/2025 - 21:01
João Fonseca durante partida em Wimbledon 30/06/2025 REUTERS/Andrew Couldridge
Esportes João Fonseca antecipa fim da temporada para tratar de uma lombalgia
qui, 30/10/2025 - 20:38
Ver mais seta para baixo