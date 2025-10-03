logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova

Cartão de confirmação está disponível para candidatos
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2025 - 16:32
Brasília
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil

Os mais de 96,6 mil participantes da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 já podem conferir o cartão de confirmação de inscrição, que traz o local onde farão as provas no dia 19 de outubro, em 225 municípios de todos os estados e do Distrito Federal.

O documento pode ser acessado no Sistema Enamed e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.

O cartão também confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social, se houve opção no momento da inscrição.

Perfil

Do total de confirmados nesta edição do exame, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. Para este público, a participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina.

Os demais inscritos no Enamed são graduados em medicina interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica, pois a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare). 

Do total de 96.635 candidatos confirmados, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.

A maioria dos candidatos - 50.009 - tem idades entre 25  a 29 anos de idade, sendo 32.692 já formados e 17.317 formandos.

Provas

De acordo com o calendário do edital do Enamed 2025, as provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios.

Na prova do Enamed serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.

O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.

Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia; 

  • ginecologia e obstetrícia 
  • pediatria 
  • medicina da família e comunidade
  • saúde coletiva e saúde mental

Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade.

Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual. O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.

Saiba mais sobre o Enamed no site do exame.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Enamed 2025 recebe 105 mil inscrições na primeira edição
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
CNU 2025: candidatos devem consultar locais de prova com antecedência 
Brasília (DF), 11/02/2025 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Dissímulo, com o apoio da Controladoria-Geral da União - CGU e da Receita Federal do Brasil, para desarticular um grupo criminoso voltado à prática de fraudes em licitações na área de terceirização. Foto: PF/Divulgação
Quadrilha que fraudava CNU é alvo de operação da Polícia Federal
Edição:
Maria Claudia
Enamed 2025 Sistema Enamed inscritos participantes Formação Médica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Facebook, Instagram e WhatsApp têm problemas de acesso nesta segunda
Geral AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025
sex, 03/10/2025 - 18:29
Brasília (DF), 02/10/2025 – Cantor Hungria Foto: ahungria_oficial/Instagram
Saúde Hungria pode ter se intoxicado em uma das casas interditadas em SP
sex, 03/10/2025 - 17:59
Tanque israelense manobra em Gaza, visto do lado israelense da fronteira 20/08/2025 Reuters//Amir Cohen/Proibida reprodução
Internacional Hamas concorda em libertar reféns israelenses seguindo plano de Trump
sex, 03/10/2025 - 17:41
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Geral Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova
sex, 03/10/2025 - 16:32
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de SP apreende 2 mil garrafas de gin com notas fiscais falsas
sex, 03/10/2025 - 16:19
Brasília (DF), 29/09/2025 – Drinks. Foto: Gadini/Pixabay
Saúde Paraná registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol no estado
sex, 03/10/2025 - 16:05
Ver mais seta para baixo