Jovem morto no Morro Santo Amaro é lembrado em memorial

Troca de tiros em operação policial teria provocado a morte
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 15:24
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 13/10/2025 - Local do Memorial “Herus Vive”, criado no Morro de Santo Amaro para manter viva a história de Herus Guimarães Mendes, morador da comunidade que completaria 24 anos hoje, mas teve a vida brutalmente interrompida pela violência policia. Foto: Moradores de Santo Amaro/Divulgação
Na data que completaria 24 anos de idade, Herus Guimarães Mendes será lembrado nesta segunda-feira (24) com a inauguração do Memorial Herus Vive, criado para manter viva sua história. Ele foi assassinado em operação policial durante uma festa junina na comunidade Santo Amaro, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 7 de junho.

Diversos vídeos postados por moradores nas redes sociais mostram que a festa junina estava lotada, e muitas famílias acompanhavam a apresentação de quadrilhas, quando os tiros começaram. 

Em um dos vídeos, policiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope) aparecem aguardando o socorro de uma pessoa baleada, enquanto ouvem protestos dos moradores. 

A comunidade afirma que a festa transcorria normalmente, quando a operação policial começou, por volta das 3h da manhã, provocando o tiroteio. 

Segundo os organizadores do ato, desde o assassinato, o grito “Herus Vive” ecoa pelas ruas, nas paredes, nas vozes de familiares, amigos e movimentos sociais. 

“O memorial nasce desse grito coletivo, um gesto de resistência, afeto e compromisso com a verdade, para afirmar que Herus não será esquecido”, disse a organização do ato em nota.

De acordo com a mãe de Herus, Monica Mendes, esse memorial em homenagem ao filho morto é muito importante para ela e para o pai dele, para a família e para a comunidade. 

“Esse memorial vai ficar marcado na comunidade pela injustiça que a gente passou. Que o Herus não seja só mais um. Ainda estamos tentando digerir sua morte”, disse Monica.

