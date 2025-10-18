logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE

Dezessete pessoas morreram após o ônibus perder o controle
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/10/2025 - 17:41
Brasília
Pernambuco - 18/10/2025 - Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17). Foto PRF
© Foto PRF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou as 17 mortes decorrentes do acidente com um ônibus, ocorrido na noite de sexta-feira (17) em Pernambuco. O veículo colidiu em rochas na lateral da estrada e bateu em um banco de areia após ter invadido uma pista contrária, na BR-423.

"Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e solidariedade neste momento de tanta dor", postou o presidente neste sábado (18) em rede social.

O ônibus transportava 40 passageiros, quando o motorista perdeu o controle. As causas ainda estão sendo investigadas ela Polícia Rodoviária Fedeal (PRF).

O motorista sofreu apenas ferimentos leves e passou por teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, conforme informou a PRF em nota.

A PRF também informou que há indícios de que alguns passageiros não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a gravidade das mortes e ferimentos. As equipes de resgate e perícia seguem atuando no local para apurar as causas do acidente e identificar todas as vítimas.

Relacionadas
Pernambuco - 18/10/2025 - Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17). Foto PRF
Acidente com ônibus em Pernambuco deixa ao menos 15 mortos
Edição:
Aline Leal
acidente de ônibus Lula
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu participate in the state memorial ceremony for the fallen of the Iron Swords War on Mount Herzl. In Jerusalem on 16 October 2025 Alex Kolomoisky/POOL/Pool via REUTERS
Internacional Passagem entre Gaza e Egito permanecerá fechada, diz Netanyahu
sab, 18/10/2025 - 17:43
Pernambuco - 18/10/2025 - Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17). Foto PRF
Geral Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE
sab, 18/10/2025 - 17:41
Jéssica Ferreira, Mundial de triatlo paralímpico
Esportes Jéssica Ferreira conquista bronze no Mundial de triatlo paralímpico
sab, 18/10/2025 - 17:10
18.10.25 - EQUIPE FEMININA MARIANA D'ANDREA, TAYANA MEDEIROS E LARA LIMA - Mundial de Halterofilismo Cairo 2025 no The Club Sports City, na Cairo New Capital, Egito. Foto: Alessandra Cabral/CPB
Esportes Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas
sab, 18/10/2025 - 16:43
Rio de Janeiro - 18/10/2025 - Fiocruz celebra Dia da Multivacinação com valorização da ciência. Foto Peter Ilicciev/Fiocruz
Geral Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
sab, 18/10/2025 - 16:23
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça STF forma maioria contra atuação de enfermeiros em aborto legal
sab, 18/10/2025 - 16:14
Ver mais seta para baixo