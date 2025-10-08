logo ebc
Lula sanciona aumento de pena por venda de bebida alcoólica a menores

Lei altera dispositivo do estatuto da Criança e do Adolescente
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 15:09
Brasília
Brasília (DF), 29/09/2025 – Garrafs de bebidas. Foto: DuyNod/Pixabay
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que amplia a pena para quem vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. O mesmo vale para outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica.

A Lei 15.234/2025 foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União, alterando o dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de 2 a 4 anos, passa a ser aumentada de um terço até a metade caso a substância seja efetivamente consumida pela criança ou adolescente.

“Atualmente, o ECA já prevê punição para a entrega desses produtos — independentemente do consumo. Com a mudança, o juiz pode ampliar a punição com base na intensidade do dano causado”, explicou a Presidência, em comunicado.

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente bebida alcóolica
