Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
Números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41
Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 21:04
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.922 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (2). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 12 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 04 - 23 - 30 - 39 - 40 - 41
- 13 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 97.420,54 cada
- 1.454 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.435,75 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Geral EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30
qui, 02/10/2025 - 21:22
Internacional Brasileiros seguem incomunicáveis após serem detidos por Israel
qui, 02/10/2025 - 21:04
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
qui, 02/10/2025 - 21:04
Cultura Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas
qui, 02/10/2025 - 20:38
Internacional Brasil cobra de Israel libertação de brasileiros detidos em flotilha
qui, 02/10/2025 - 20:37
Esportes Ana Sátila é bronze no Mundial de Canoagem Slalom
qui, 02/10/2025 - 20:36