Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões
Números sorteados foram: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27
Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 21:10
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.925 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.
- 171 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 9.392,04 cada
- 8.228 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 321,74 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
