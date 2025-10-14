logo ebc
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 20:48
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.927 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 11 - 27 - 34 - 55 - 56 - 58

  • 43 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.167,65 cada
  • 3.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 963,70 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

