Geral
Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
Números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50
Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 21:14
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50
- 12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada
- 1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Geral "Entrei na estação para me esconder dos tiros", conta moradora do Rio
ter, 28/10/2025 - 22:52
Internacional Senado dos EUA aprova texto contra tarifas de Trump ao Brasil
ter, 28/10/2025 - 21:50
Geral Ministros farão reunião de emergência com Castro nesta quarta-feira
ter, 28/10/2025 - 21:23
Geral Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
ter, 28/10/2025 - 21:14
Cultura Diretor de O Agente Secreto quer que filme seja descoberto por jovens
ter, 28/10/2025 - 21:13
Geral Ação no RJ é cortina de fumaça e expõe população, dizem especialistas
ter, 28/10/2025 - 20:55