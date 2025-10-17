logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48
Agência Brasil
Publicado em 16/10/2025 - 21:00
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48

  • 49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.893,90 cada
  • 3.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 889,20 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Sorteio Loteria Caixa
