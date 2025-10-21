logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões

Números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45
Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 20:47
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45

  • 70 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.435,71 cada
  • 5.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 901,57 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Sorteio Loteria Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 01/07/2024 – Ressaca e frio marcam início da semana no Rio. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rio registra madrugada mais fria da década em outubro
ter, 21/10/2025 - 21:40
Brasília - 21/10/2025 -Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara aumenta penas para crimes como extorsão e escudo humano
ter, 21/10/2025 - 21:05
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes pede vista e suspende julgamento sobre desoneração no STF
ter, 21/10/2025 - 21:04
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
ter, 21/10/2025 - 20:47
O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, fala com a imprensa no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília.
Justiça STF decide reabrir investigação contra presidente do PL por golpe
ter, 21/10/2025 - 20:39
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Luiz Fux chega para proferir seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 20:34
Ver mais seta para baixo