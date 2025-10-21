Geral
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 85 milhões
Números sorteados foram: 01 - 11 - 13 - 14 - 36 - 45
Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 20:47
Brasília
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.
- 70 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.435,71 cada
- 5.175 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 901,57 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (23), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
