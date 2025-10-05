Geral
Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões
Dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56
Agência Brasil
Publicado em 05/10/2025 - 10:23
Brasília
O Concurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertador no sorteio realizado neste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e pagará R$ 20 milhões no próximo concurso.
As dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.
- 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 63.029,43 cada
- 2.749 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.096,01 cada
O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
