Geral

Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 7,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 07:23
Brasília
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

As seis dezenas do concurso 2.922 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 7,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.922 Loterias Caixa
