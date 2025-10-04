Geral
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2025 - 07:49
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Internacional Professora de Gaza destaca esforço para manter ensino em meio à guerra
sab, 04/10/2025 - 08:31
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões
sab, 04/10/2025 - 07:49
Esportes São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina
sex, 03/10/2025 - 23:39
Esportes Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas
sex, 03/10/2025 - 22:46
Geral Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa
sex, 03/10/2025 - 20:37
Economia BC publicará regulação do Pix Parcelado na última semana do mês
sex, 03/10/2025 - 19:42