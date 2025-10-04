logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 04/10/2025 - 07:49
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.923 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 12 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.923 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 03/10/2025 – SProfessora de Gaza fala sobre o esforço para manter ensino e pesquisas. Foto: Hala El-Khoondar/Arquivo pessoal
Internacional Professora de Gaza destaca esforço para manter ensino em meio à guerra
sab, 04/10/2025 - 08:31
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões
sab, 04/10/2025 - 07:49
São Paulo, San Lorenzo, libertadores feminina
Esportes São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina
sex, 03/10/2025 - 23:39
ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA, Mundial de Atletismo Nova Déli
Esportes Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas
sex, 03/10/2025 - 22:46
Brasília - Jornalistas da EBC, Luciana Barreto e Juliana Cézar Nunes participam de debate sobre a atual estrutura do sistema de comunicação brasileiro, no Festival Latinidades (Wilson Dias/Agência Brasil)
Geral Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa
sex, 03/10/2025 - 20:37
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Eu preciso declarar recebimentos e pagamentos em Pix para pessoas físicas? Arte/Agência Brasil
Economia BC publicará regulação do Pix Parcelado na última semana do mês
sex, 03/10/2025 - 19:42
Ver mais seta para baixo