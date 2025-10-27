logo ebc
Metrô do Rio resolve problema de sinalização e trens voltam a operar

Fato ocorreu na altura da estação Central
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/10/2025 - 15:59
Rio de Janeiro
Plataforma de embarque da estação Central do Metrô Rio, no centro da cidade.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Devido a um problema de sinalização na altura da estação Central, os intervalos dos trens do metrô do Rio de Janeiro ficaram irregulares nas linhas 1 e 2.

Em nota, a empresa concessionária informou que a Linha 2 operou temporariamente entre os bairros de Pavuna e Estácio, na zona norte da capital fluminense, com transferência entre as linhas 1 e 2 sendo feita na estação Estácio, em função da ocorrência operacional.

“Por volta das 9h40 iniciou o processo de normalização. A ocorrência durou cerca de uma hora”.

A respeito do tiroteio ocorrido nesta segunda-feira (27), em Costa Barros, também na zona norte do Rio, o metrô informou que não houve impacto nas estações da Linha 2. 

 

 

