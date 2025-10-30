logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ministério da Cultura lança edital Rouanet Festivais

Serão incentivados pelo menos 30 projetos culturais
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 14:27
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 25/04/2025 - Alunos do Centro de Ensino Fundamental 104 Norte fazem uma apresentação de teatro sobre bullying. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Cultura (MinC) lança, nesta quinta-feira (30), o Programa Rouanet Festivais Audiovisuais, com investimento de R$ 17 milhões, recursos que poderão ser captados via Lei Rouanet. O anúncio será feito pela secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, durante a cerimônia de encerramento da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, às 19h, na Cinemateca Brasileira.

A iniciativa tem como foco fomentar festivais de cinema e audiovisual em todo o país, fortalecendo o circuito de mostras e eventos que promovem o acesso à cultura e a diversidade de narrativas brasileiras.

“Os programas especiais da Lei Rouanet representam um novo ciclo de inclusão e democratização da cultura no Brasil. O Rouanet Festivais, assim como os demais, vem para garantir que o acesso à cultura seja efetivado em todos os territórios e reflita as múltiplas vozes que formam o país. Queremos que cada iniciativa cultural, independente de onde surja, tenha condições de florescer e representar o Brasil em sua pluralidade”, afirmou a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

De acordo com a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, o programa também tem o propósito de valorizar identidades regionais e ampliar a representatividade na produção cultural.

“Ao criar essa linha específica, o MinC busca, além de ampliar a difusão do audiovisual em todas as regiões do país, dar atenção especial à diversidade, à acessibilidade e à valorização das identidades locais. Esta é uma política que amplia oportunidades e fortalece o ecossistema cultural como um todo”, destacou a secretária.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Valores

Serão incentivados no mínimo 30 projetos culturais, divididos em três categorias:

  • Festivais com três e cinco edições: 15 projetos, com até R$ 500 mil cada;
  • Festivais com cinco a dez edições: 10 projetos, com até R$ 600 mil cada;
  • Festivais com mais de 10 edições: cinco projetos com até R$ 700 mil cada.

Cotas por regiões

Os projetos selecionados obedecerão a uma cota territorial de R$ 3 milhões para cada uma das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, somando R$ 9 milhões destinados exclusivamente a essas localidades.

Ainda segundo o edital, 50% dos recursos deverão ser aplicados em projetos com equipes majoritariamente compostas por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais/Travestis, Queer, Intersexo, Assexuais, Pansexuais, Não-binários e +), pessoas com deficiência ou integrantes de comunidades tradicionais — incluindo povos ciganos, quilombolas e de terreiro. Os projetos também deverão contemplar a diversidade em suas programações com conteúdos realizados prioritariamente por esses grupos.

As chamadas linhas especiais da Lei Rouanet são editais direcionados criados pelo MinC para ampliar o alcance das políticas culturais a públicos e regiões historicamente menos beneficiados. Antes do Rouanet Festivais, foram lançadas iniciativas como Rouanet Favelas, Rouanet Nordeste, Rouanet Norte e Rouanet da Juventude.

Fórum dos Festivais

A criação do Rouanet Festivais contou com a colaboração do Fórum dos Festivais, entidade que reúne mostras e eventos de cinema em todo o país e no exterior, e que completa 25 anos em 2025.

“O fórum se sente muito feliz pela iniciativa do MinC, que é uma construção feita a várias mãos, com a participação do Fórum dos Festivais há mais de três anos nessa formulação do edital. Ainda assim, seguimos em campanha nacional por uma política pública permanente para o setor de mostras e festivais, porque as telas dos festivais precisam de continuidade, de política pública e de calendário”, afirmou Josiane Osório, presidenta do Fórum dos Festivais.

O Fórum dos Festivais destaca que o Brasil possui hoje 366 festivais audiovisuais, que variam em porte, temática e perfil, mas compartilham o compromisso de formar plateias, revelar talentos, gerar emprego e renda e democratizar o acesso à cultura.

Esses eventos levam cinema a cidades sem salas de exibição, promovem programações gratuitas e são reconhecidos por oferecer acessibilidade para pessoas com deficiência.

Além disso, os festivais brasileiros no exterior têm papel estratégico na promoção do cinema nacional fora do país, abrindo novas fronteiras para produções independentes.

“Os festivais são um circuito fundamental para a cultura brasileira. Ajudam a formar público, criam oportunidades de trabalho e fortalecem a cadeia criativa do audiovisual. São, talvez, o setor cultural que mais amplia o acesso e garante programação gratuita e inclusiva em todo o país”, assegura Josiane Osório.

Serviço

Inscrições: de 3 a 28 de novembro, exclusivamente pela plataforma Salic (Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura).

Edital completo: disponível a partir de 31 de outubro no site do MinC — www.cultura.gov.br.                                                      

Relacionadas
São Paulo (SP), 01/03/2023, Sala de cinema do Espaço Itaú de Cinema na rua Augusta. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Ministério da Cultura mapeia espaços públicos de exibição de filmes
O movimento Ocupa Dops promove um ato público em frente ao antigo prédio do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) no Rio, para marcar o Dia Internacional de Combate à Tortura (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Ministério da Cultura estuda retomar prédio que abrigou o Dops no Rio
Rádio, microfone
Ministério da Cultura lança edital de apoio a rádios comunitárias
Edição:
Kleber Sampaio
MinC incentivo à cultura Fórum dos Festivais Rouanet Festivais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/04/2025 - Alunos do Centro de Ensino Fundamental 104 Norte fazem uma apresentação de teatro sobre bullying. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Geral Ministério da Cultura lança edital Rouanet Festivais
qui, 30/10/2025 - 14:27
Brasília (DF), 05/06/2025 - Interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Mauro Cesar Barbosa Cid e Dr. Cezar Roberto Bitencourt. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Moraes manda Cid tirar tornozeleira e cumprir pena em regime aberto
qui, 30/10/2025 - 14:21
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça STF: condenação de Zambelli por perseguição armada é definitiva
qui, 30/10/2025 - 13:45
Members of the military police special unit detain suspected drug dealers during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Internacional Argentina e Paraguai reforçam fronteiras contra Comando Vermelho
qui, 30/10/2025 - 13:42
Estudantes brasilienses concluem simulado do Enem Colégio Setor Oeste, Asa Sul, Brasília, DF, Brasil 7/7/2016 Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília. Estudantes das redes pública e privada de Brasília participaram, nesta quinta-feira, do
Educação Prazo para inscrição a vagas remanescentes do Fies termina hoje
qui, 30/10/2025 - 12:56
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Renegociação de dívidas do Fies começa neste sábado (1º)
qui, 30/10/2025 - 12:45
Ver mais seta para baixo