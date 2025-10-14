logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ministério de Minas e Energia e ONS se reúnem para discutir apagão

Encontro será às 11h; cinco regiões do país registraram blackout
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 09:18
Brasília
Brasília (DF) 14/10/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Representantes do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) se reúnem às 11h desta terça-feira (14) para discutir o apagão registrado durante a madrugada em todos os subsistemas do país.

O encontro foi confirmado pelo próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

“Agora, às 11h, é natural que a gente tenha dados mais apurados para poder passar para a imprensa. Mas o fundamental e importante foi o restabelecimento rápido do sistema e também – tão importante quanto – é que a gente agora, apurando o que causou o início do processo de apagão, possa evitar novos episódios.”

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) Silveira destacou que não houve falta de energia, mas um problema na infraestrutura ocasionado por um incêndio em uma subestação do Paraná. A informação foi confirmada mais cedo pelo ONS, por meio de nota.

No comunicado, o ONS detalhou que a ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kilovolts (kV) e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. “No momento, a Região Sul exportava cerca de 5 mil MW [megawatts] para o Sudeste/Centro-Oeste”.

Relacionadas
Brasília (DF) 14/10/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Não foi falta de energia, mas problema técnico, diz ministro Silveira
RETROSPECTIVA_2023 - Apagão em São Paulo. - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Incêndio em subestação provoca apagão na madrugada em todas as regiões
Edição:
Denise Griesinger
Apagão ministério de minas e energia Blackout Alexandre Silveira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 14/10/2025 - Sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Golpe: Moraes inicia julgamento do Núcleo 4 com leitura de relatório
ter, 14/10/2025 - 10:20
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Geral Polícia combate adulteração de bebidas em oito cidades de São Paulo
ter, 14/10/2025 - 10:08
Brasília (DF) 01/12/2023 - O município de Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, passou a ter transporte público em operação com tarifa zero. A medida garante aos moradores da cidade gratuidade para circulação nos veículos coletivos. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,1% em agosto e amplia recorde
ter, 14/10/2025 - 10:04
Brasília (DF) 14/10/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz Alexandre Silveira
ter, 14/10/2025 - 09:56
Palestinos caminham em meio a destroços na Cidade de Gaza 10/10/2025 REUTERS/ Ebrahim Hajjaj
Internacional ONU diz que países estão dispostos a financiar reconstrução de Gaza
ter, 14/10/2025 - 09:47
Brasília (DF) 14/10/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Ministério de Minas e Energia e ONS se reúnem para discutir apagão
ter, 14/10/2025 - 09:18
Ver mais seta para baixo