Direitos Humanos

Ministério diz que segurança pública deve “proteger todas as pessoas”

Enfrentamento ao crime deve ser conduzido com inteligência, diz nota
Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 18:21
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) manifestou preocupação com os resultados da Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira (28) pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro nos complexo do Alemão e da Penha. 

Em nota, o ministério afirmou que “o enfrentamento ao crime organizado deve ser conduzido com base em inteligência, planejamento estratégico e, sobretudo, na preservação da vida”. 

“A segurança pública deve proteger todas as pessoas, com atenção àquelas em situações de maior vulnerabilidade. O Estado deve agir com firmeza e responsabilidade, sempre orientado pelos direitos humanos e pela Constituição”, defendeu a pasta.  

Operação Contenção  

A Operação Contenção contou com efetivo de 2,5 mil policiais e deixou 119 mortos, sendo 115 civis e quatro policiais, de acordo com o último balanço.

O governo do estado considerou a operação “um sucesso” e afirmou que as pessoas mortas reagiram com violência à operação. No total, foram feitas 113 prisões.  

A operação já é considera a mais letal da história, superando em número de violações o Massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, em São Paulo. 

Hoje pela manhã (29), ativistas que acompanharam a retirada de mais de 60 corpos de uma área de mata no Complexo do Penha classificaram a ação policial como um “massacre”.

Edição:
Aline Leal
Operação Contenção MDHC Violência no Rio
