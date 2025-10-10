logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Novo protocolo de São Paulo permite detecção de metanol em bebidas

Iniciativa é inédita no Brasil e já conseguiu identificar 30 casos
Agência Brasil
Publicado em 10/10/2025 - 12:54
São Paulo
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
© Governo de SP

Em meio à crise sanitária das bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, um novo protocolo para identificar a presença do componente foi apresentado pelo governo de São Paulo nesta quinta-feira (9). A iniciativa é inédita no Brasil e está sendo repassada a outros estados.

O novo protocolo, aplicado pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), permite obter resultados mais rápidos e já garantiu o diagnóstico de 30 casos. Mesmo sem laudo, os peritos podem identificar a porcentagem de metanol que é tóxica para as pessoas.

A análise passa por quatro etapas de identificação. O primeiro passo é a escolha de uma amostragem das garrafas apreendidas. A segunda fase verifica lacres, selos, embalagens e rótulos, através do Núcleo de Documentoscopia, que permite a criação de um laudo em menos de um dia. Posteriormente, os peritos do Núcleo de Química utilizam um equipamento portátil para localizar o metanol e outras substâncias, o que possibilita a triagem de bebidas lacradas. A seguir, os elementos químicos são separados a partir da cromatografia gasosa, o que permite apontar a porcentagem de metanol nas bebidas apreendidas. Também são realizados testes para constatar se a bebida é falsificada, mesmo que não contenha metanol.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A perita Karin Kawakami, assistente técnica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, explicou que o sistema foi aperfeiçoado para dar agilidade aos resultados. “A gente já segue um protocolo internacional na identificação, não só do metanol, mas na identificação de falsificações de bebidas. Porém, tivemos que aprimorá-lo para conseguir obter um resultado mais rápido, diante da grande demanda no estado e no Brasil”, disse Karin.

Até o momento, cinco pessoas morreram no estado de São Paulo, vítimas de intoxicação por bebida contaminada com metanol. Há ainda 23 casos confirmados de intoxicação pela substância.
 

Relacionadas
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
São Paulo confirma três novos casos de intoxicação por metanol
São Paulo (SP), 09/10/2025 - Ministério da Saúde recebe lote com 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Brasil recebe 2,5 mil unidades de fomepizol, antídoto contra metanol
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
SP: Polícia diz que metanol foi adicionado, e não gerado em destilação
Edição:
Lílian Beraldo
metanol Bebidas Alcoólicas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Esportes Assunção supera Rio e Niterói e sedia os Jogos Pan-Americanos de 2031
sex, 10/10/2025 - 13:23
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino vence ação contra hospital por morte de filho e doará dinheiro
sex, 10/10/2025 - 13:14
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Nunca deveria ter sido truncada, diz Lula sobre relação com Trump
sex, 10/10/2025 - 13:04
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Geral Novo protocolo de São Paulo permite detecção de metanol em bebidas
sex, 10/10/2025 - 12:54
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Política Lula critica decisão do Congresso de não taxar mais ricos, bets e fint
sex, 10/10/2025 - 12:50
São Paulo (SP), 10/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (d) conversa com vice presidnte, Gerlado Alckim (e) participa da cerimônia de anúncio do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças. Foto: Pulo Pinto/Agência Brasil
Economia Lula anuncia programa de habitação para classe média
sex, 10/10/2025 - 12:31
Ver mais seta para baixo