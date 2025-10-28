logo ebc
Operação Contenção: Ferj adia partidas da Série B1 do Carioca

Ação policial deixou mais de 60 mortos
Fábio Lisboa - repórter da EBC
Publicado em 28/10/2025 - 18:06
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Operação Contenção, realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, também afetou o Campeonato Carioca de futebol masculino. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (28), o adiamento das partidas da 9ª rodada da Série B1 da competição.

“Devido às ocorrências policiais no Rio de Janeiro, para evitar riscos e reduzir a circulação pela cidade e estado, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu cancelar a 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, marcada para acontecer nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Sendo assim, os jogos serão realizados no próximo dia 5 de novembro”, diz a nota da entidade.

O Rio de Janeiro passa pela maior e mais letal operação policial contra facções criminosas em 15 anos, segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

A Operação Contenção deixou pelo menos 64 mortos, superando o número de óbitos da operação no Jacarezinho, considerada uma chacina, que deixou 28 mortos, em 2021.

Vias expressas importantes da cidade foram fechadas, linhas de ônibus tiveram sua circulação interrompida, e o comércio fechou em várias áreas por conta do medo dos tiroteios. 

Edição:
Vinicius Lisboa
Operação Contenção Campeonato Carioca Futebol Masculino Rio de Janeiro Operação Policial
