Operação Contenção: Ferj adia partidas da Série B1 do Carioca

A Operação Contenção, realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, também afetou o Campeonato Carioca de futebol masculino. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro anunciou, na tarde desta terça-feira (28), o adiamento das partidas da 9ª rodada da Série B1 da competição.

“Devido às ocorrências policiais no Rio de Janeiro, para evitar riscos e reduzir a circulação pela cidade e estado, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu cancelar a 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, marcada para acontecer nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. Sendo assim, os jogos serão realizados no próximo dia 5 de novembro”, diz a nota da entidade.

O Rio de Janeiro passa pela maior e mais letal operação policial contra facções criminosas em 15 anos, segundo o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho.

A Operação Contenção deixou pelo menos 64 mortos, superando o número de óbitos da operação no Jacarezinho, considerada uma chacina, que deixou 28 mortos, em 2021.

Vias expressas importantes da cidade foram fechadas, linhas de ônibus tiveram sua circulação interrompida, e o comércio fechou em várias áreas por conta do medo dos tiroteios.