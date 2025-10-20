logo ebc
Operação da PF em Guarulhos impede tráfico de animais silvestres

Policiais encontram maconha e apreendem passaporte de passageiro
Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 10:04
São Paulo
Brasília, 27/03/2024, PF realiza operação nacional contra abuso sexual infantil. Operação Share mira criminosos que agem, principalmente, na internet compartilhando material de abuso sexual infantojuvenil. Foto: Polícia Federal/Divulgação
A Policia Federal (PF) fez uma operação no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nos dias 17 e 18 de outubro -sexta-feira e sábado - , resultando na apreensão de maconha, um passaporte italiano e de 18 pássaros brasileiros em situação de maus-tratos. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (20).

A ação policial teve início na sexta-feira (17) e, durante a inspeção de um voo para Santa Catarina, a fiscalização encontrou uma porção de maconha na bagagem de mão de um passageiro, que foi encaminhado para a Justiça Federal.

No sábado (18), a operação continuou e, usando aparelho de raios-x, a PF identificou material biológico dentro de uma mala. Eram 18 pássaros vivos mantidos em condições precárias. O responsável era um homem, da Bélgica, que ia para a França.

Ele não apresentou nenhum documento com algum tipo de autorização para o transporte das aves. Ele foi preso e pode responder por crimes de maus-tratos, receptação e crime contra a fauna silvestre.

Animais

A polícia contou com a colaboração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que identificou os animais: eram dois tangarazinhos, cinco saíras-sete-cores, sete saíras-douradinhas, dois saíras-militar e dois saíras-da-terra.

Os bichos estavam debilitados e foram encaminhados para tratamento.

Também no sábado, foi apreendido um passaporte italiano que estava com restrição da Justiça Estadual do Espírito Santo. 

Kleber Sampaio
