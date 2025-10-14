logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets

Foram cumpridos mandados de prisão e apreensão de carros de luxo
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 20:10
São Paulo
São Paulo (SP), 14/10/2025 - Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de Bets e tráfico internacional. Apreensão de carros. Foto: PF/Divulgação
© PF/Divulgação

A Operação Narco Bet, realizada nesta terça-feira (14) pela Polícia Federal, resultou em 11 prisões, mais de uma dezena de veículos de luxo apreendidos e R$ 630 milhões bloqueados. Os recursos tinham como origem a lavagem de dinheiro via empresas de apostas on-line (bets), usadas como ferramenta para entrada de recursos ilegais obtidos no exterior com rota de tráfico internacional de cocaína pelo mar.

"As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial", explica a PF em nota à imprensa.

Ao todo 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, para obter mais informações sobre a rede criminosa e capturar bens da organização criminosa. Os alvos estavam relacionados principalmente à contabilidade e nacionalização dos recursos.

Os mandados de busca e apreensão foram em cidades de quatro estados, sendo um em Itajaí (SC), quatro em Mogi das Cruzes (SP), três em São Paulo, três em Santos (SP), dois em Barueri (SP), dois em Bertioga (SP), um em Birigui (SP), um em Igaratá (SP), além de um no Rio de Janeiro e um em Lagoa Santa (MG). Entre as 11 prisões, uma foi realizada na Alemanha, com apoio da polícia local.

Na operação, a PF afirmou ter indícios que parte dos recursos obtidos com o tráfico estava sendo usado para regularizar empresas de bets. A lavagem utilizou ainda criptomoedas e pagamentos internacionais para esconder a origem dos recursos.

Desdobramento

Essa operação foi um desdobramento da apreensão de um veleiro brasileiro pela marinha dos Estados Unidos, em fevereiro de 2023. Investigada, ela revelou uma rota de tráfico naval entre a América do Sul e a Europa, tanto em sua face operacional quanto em suas estratégias de lavagem e nacionalização do dinheiro. 

A primeira operação, chamada de Narco Vela, envolveu mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do estado de São Paulo. Na ocasião, foram cumpridos 35 mandados de prisão e 62 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Santos, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará e Santa Catarina, com bloqueio e apreensão de bens de cerca de R$ 1,32 bilhão.

Relacionadas
Operação Nacional Proteção Integral III identifica e prende criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.
PF deflagra ação em todo o país contra abuso sexual de crianças
PF e PMSP desarticulam organização de tráfico internacional de drogas
Operação desarticula em SP organização de tráfico de drogas
Edição:
Sabrina Craide
Polícia Federal PF Operação Narco Bet Lavagem de Dinheiro Tráfico de Drogas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/10/2025 - O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Conseguimos pré-consensos para negociações, diz presidente da COP30
ter, 14/10/2025 - 21:25
Moradores de comunidades ribeirinhas do arquipélago de Marajó se aproximam do Navio Auxiliar Pará.
Meio Ambiente Povos da floresta sofrem mais com o clima, diz líder extrativista
ter, 14/10/2025 - 21:20
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
ter, 14/10/2025 - 20:48
Brasília (DF), 14/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil lança proposta para quadruplicar combustíveis sustentáveis
ter, 14/10/2025 - 20:32
São Paulo (SP), 14/10/2025 - Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de Bets e tráfico internacional. Apreensão de carros. Foto: PF/Divulgação
Geral Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets
ter, 14/10/2025 - 20:10
Brasília (DF), 26/03/2025 - Alunos de escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política PNE: relatório sugere investimento de 7,5% do PIB para educação
ter, 14/10/2025 - 20:05
Ver mais seta para baixo