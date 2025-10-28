logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Operação no Rio deixa 18 suspeitos mortos e 56 presos

Operação Contenção mobiliza 2,5 mil policiais civis e militares
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 13:24
Rio de Janeiro
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governo do estado do Rio de Janeiro informou que a operação das polícias Militar e Civil deflagrada nesta terça-feira (28) na região dos Complexos da Penha e do Alemão deixou 18 suspeitos mortos, 56 presos, policiais mortos e feridos até o início da tarde. A Operação Contenção mobiliza 2,5 mil policiais civis e militares

O governador do Rio, Cláudio Castro, não quis detalhar quantos policiais foram mortos e feridos porque a operação ainda está em andamento. Ele participou de reunião com agentes das forças de segurança para tratar da operação no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na região central do Rio.

A operação busca capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de impedir a expansão territorial da maior facção do estado, o Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

A operação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

 

Edição:
Valéria Aguiar
Operação Contenção Policiais Civis Militares Rio de Janeiro Morte Presos Comando Vermelho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A secretaria de estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro entrega mais um lote de 114 viaturas adquiridas no ano passado para recompor a frota da corporação.
Geral Operação no Rio deixa 18 suspeitos mortos e 56 presos
ter, 28/10/2025 - 13:24
Wuxi, 28/10/2025 - Atleta Milena Titoneli, conquista medalha de prata no Munidal de taekwondo 2025. Foto: cbtkd.oficial/Instagram
Esportes Milena Titoneli é prata no Mundial de taekwondo, o 3º pódio do Brasil
ter, 28/10/2025 - 12:51
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Bar em São Vicente é fechado após morte de mulher que consumiu whisky
ter, 28/10/2025 - 12:49
Rio de Janeiro (RJ), 06/02/2025 - Foto feita 01/07/2024 - O jornalista e escritor Ruy Castro, que vai comandar um programa sobre séries originais e crônicas na Rádio MEC, nos estúdios da rádio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Ruy Castro vence prêmio principal do Jabuti com textos sobre Tom Jobim
ter, 28/10/2025 - 12:12
Cachoeiras de Macacu (RJ) 25/11/2024 – A copa do Jequitibá-rosa (Cariniana legalis) milenar, com mais de 40 metros de altura, destacada no Parque Estadual dos Três Picos, que recebe monitoramento do Projeto Guapiaçu para restauração da Mata Atlântica e educação ambiental. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Mata Atlântica perde 2,4 milhões de hectares em 40 anos
ter, 28/10/2025 - 11:53
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Recurso de Bolsonaro será julgado em plenário virtual em novembro
ter, 28/10/2025 - 11:10
Ver mais seta para baixo