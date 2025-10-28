logo ebc
Rio: operação prende 23 pessoas nos Complexos da Penha e do Alemão

Mais de 2.500 policiais civis e militares participam da ação
Publicado em 28/10/2025 - 09:51
Rio de Janeiro
As forças de segurança do estado do Rio prenderam 23 criminosos durante ação conjunta, que está em andamento nesta terça-feira (28), na região dos Complexos da Penha e do Alemão.

A Operação Contenção mobiliza 2.500 policiais civis e militares. A meta é capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados, além de impedir a expansão territorial da maior facção do estado, o Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

Segundo o governo estadual, o Grupamento de Recapturas da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) também atua na operação, identificando foragidos do sistema prisional que foram beneficiados com a saidinha e não voltaram para a prisão.

A operação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação e mandados de busca e apreensão e de prisão obtidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da Core, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.

