logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Passageira é presa após falsa ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília

Mulher e acompanhante informaram que portavam artefato em suas bolsas
Agência Brasil
Publicado em 27/10/2025 - 18:11
Brasília
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante na tarde de sábado (26) uma passageira que afirmou estar carregando uma bomba durante o embarque no Aeroporto Internacional de Brasília.

De acordo com nota divulgada pela PF nesta segunda-feira (27), a mulher e uma acompanhante informaram, no momento do check-in, que “portavam uma bomba” em suas bolsas. A declaração acionou os protocolos de segurança aeroportuária.

As bagagens foram submetidas à inspeção por raio-X e revista manual, mas nenhum artefato explosivo foi encontrado.

Após a verificação, as duas passageiras foram levadas à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal para prestar esclarecimentos.

Uma delas foi presa em flagrante pelo crime de expor a perigo aeronave ou praticar ato capaz de impedir ou dificultar a navegação aérea, previsto no Artigo 261 do Código Penal Brasileiro. A pena mínima é de dois a cinco anos de reclusão.

O caso segue sob investigação da Polícia Federal, mas a passageira autuada vai responder ao processo em liberdade.

Edição:
Juliana Andrade
aeroporto de brasília Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek falsa ameaça de bomba Polícia Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ibovespa, bolsa de valores
Economia Bolsa bate recorde e dólar cai após reunião entre Lula e Trump
seg, 27/10/2025 - 19:13
Brasília (DF), 24/10/2025 - Cantor e compositor Lô Borges. Foto: Bárbara Dutra/Divulgação
Cultura Cantor Lô Borges tem quadro estável após passar por traqueostomia
seg, 27/10/2025 - 19:02
Henrique Marques, Mundial de Taekwondo
Esportes Henrique Marques conquista 2º ouro brasileiro no Mundial de Taekwondo
seg, 27/10/2025 - 19:02
Brasília (DF), 27/10/2025 - CETESB celebra 53 anos de existencia. Foto: CETESB/Divulgação
Meio Ambiente Cetesb investiga mortandade de peixes na cidade de Meridiano (SP)
seg, 27/10/2025 - 18:24
Logo da Agência Brasil
Esportes Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Via Dutra
seg, 27/10/2025 - 18:20
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral Passageira é presa após falsa ameaça de bomba no Aeroporto de Brasília
seg, 27/10/2025 - 18:11
Ver mais seta para baixo