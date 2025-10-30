logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PF combate quadrilha que fraudava pensões da UFRJ

Agentes cumprem 23 mandados de busca; 4 pessoas foram presas
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 10:21
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal realiza a operação Capgras nesta quarta-feira (30) para combater um grupo criminoso que desviou pensões e aposentadorias de servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cinco mandados de prisão foram emitidos e, ainda no início da manhã, quatro pessoas já haviam sido presas, duas no Rio de Janeiro, uma em Nilópolis (RJ) e outra em Mogi das Cruzes (SP). 

Os agentes cumprem ainda 23 mandados de busca e apreensão. Na residência do principal alvo da operação, em Mogi das Cruzes, a PF encontrou uma estação de trabalho, possivelmente usada nas atividades criminosas e foram apreendidos computadores, arquivos, documentos, planilhas e anotações que detalham as atividades da quadrilha.

Na casa de um outro acusado, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio, foram apreendidos dinheiro em espécie, joias, relógios de luxo e veículos, além de celulares, uma máquina de contar dinheiro e documentos

A investigação começou após a denúncia de um pensionista da universidade, após identificar que um filho inexistente havia sido habilitado como beneficiário em sua pensão, para receber parte do valor a que a vítima tinha direito. Então, a própria Universidade fez uma auditoria e identificou diversos casos semelhantes, e repassou a denúncia à Polícia Federal.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A investigação mostrou que a quadrilha utilizava documentos falsos para fraudar essas pensões, cadastrando beneficiários que não existem, para receber os benefícios de servidores já falecidos. Estima-se um prejuízo de R$ 1,2 milhão para a universidade. A PF investiga agora se outros órgãos públicos também foram prejudicados pela mesma organização. 

No curso da investigação, os agentes identificaram outros crimes cometidos pela quadrilha, como golpes bancários e fraudes em benefícios da previdência social. O grupo também utilizava laranjas e empresas de fachada para lavar o dinheiro ilegal e movimentou cerca de R$ 22 milhões em três anos. A PF também investiga indícios de que parte desse dinheiro tenha sido repassado a integrantes de uma facção criminosa atuante no Rio de Janeiro. 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Fórum Brasileiro de Segurança Pública condena operação no Rio
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Moradores protestam contra execuçoes na comunidade da Vila da PenhaOperação Contenção. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
"Não era razoável", diz PF sobre planejamento da operação no Rio
Edição:
Maria Claudia
PF quadrilha fraude em pensões UFRJ
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. A aluna da escola CED619 da Samambaia, Aline Rocha Soares. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 8ª parcela
qui, 30/10/2025 - 11:16
Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping 29/06/2019. REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Após reunião com Xi, Trump anuncia redução de tarifas para a China
qui, 30/10/2025 - 11:15
Brasília (DF) 01/04/2025 - Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas Crime ocorreu em área de retomada no município de Dourados (MS). Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF combate quadrilha que fraudava pensões da UFRJ
qui, 30/10/2025 - 10:21
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Letalidade da Operação Contenção desrespeita comunidades, dizem ONGs
qui, 30/10/2025 - 09:12
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Geral Fórum Brasileiro de Segurança Pública condena operação no Rio
qui, 30/10/2025 - 09:07
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado
qui, 30/10/2025 - 09:06
Ver mais seta para baixo