PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos

Um grupo criminoso especializado em tráfico internacional de drogas, com atuação no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, é alvo de operação da Polícia Federal (PF).

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16), os policiais federais cumpriram dois mandados judiciais de prisões temporárias, dois de prisões preventivas e quatro de busca e apreensão.

Segundo a PF, as investigações começaram no último mês de junho com a apreensão de três malotes com cerca de com 160 quilos de cocaína de posse de traficantes na área restrita do aeroporto.

“As investigações apontaram que a organização tinha como objetivo enviar a cocaína para a Joanesburgo, na África do Sul. Havia indícios de que o entorpecente seria redistribuído para outras nações”, informou a PF.

As apurações policiais mostraram que o grupo criminoso utilizava dois veículos, sendo um atuando como “batedor”, responsável por monitorar a presença de policiamento no entorno, e outro transportando a droga até a área restrita do aeroporto. “No local, um funcionário do terminal, também envolvido no esquema, desviava a droga até a aeronave”.



Outras apreensões

No mesmo dia um estrangeiro foi preso no aeroporto, após a PF detectar dois volumes suspeitos dentro da estrutura da mala do passageiro. Peruano, ele foi proibido de entrar em Milão, na Itália, e retornou ao Brasil.

“Os policiais federais conduziram o passageiro à delegacia, onde a mala foi submetida a exame pericial. Dos fundos falsos do equipamento foram retirados dois quilos de cocaína. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e será apresentado à Justiça Federal”, informou a PF.

Na terça-feira (15), os policiais federais prenderam um funcionário do aeroporto que tentou entrar em área restrita com 17 quilos (kg) de cocaína ocultos em um fundo falso de um carrinho de lixo. Em seguida, ao verificar o local habitual de trabalho do detido, os agentes encontraram mais de 16 kg de cocaína em tabletes, um aparelho celular e mais de R$ 10 mil em dinheiro dentro de um de seus armários. A droga foi apreendida.