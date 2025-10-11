logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

PM é baleado e morto durante romaria ao Santuário de Aparecida

Assalto também deixou dois romeiros feridos
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/10/2025 - 15:42
São Paulo

Um policial militar de 30 anos de idade que fazia a romaria até o Santuário Nacional de Aparecida foi morto a tiros durante um assalto na madrugada deste sábado (11) no trecho de Lorena da Rodovia Presidente Dutra. Ele trabalhava na corporação há 10 anos e deixa esposa e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma ação de fiscalização quando foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os suspeitos haviam fugido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as autoridades foram informadas de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo. 

“Todos foram socorridos a um hospital da região, mas o policial não resistiu aos ferimentos”, informa a SSP-SP em nota.

O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil faz diligências para identificar e localizar os autores do crime, a fim de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

Relacionadas
Belém (PA), 11/10/2025 - Romeiros utilizam as tendas de apoio da RioSP durante o Círio de Nazaré. Foto: Comunicação RioSP/Divulgação
Romeiros que vão a Aparecida usam tendas de apoio em rodovias de SP
Trânsito de veículos na Rodovia Presidente Dutra.
Três romeiros morrem atropelados na Dutra a caminho de Aparecida
Círio de Nazaré
Romaria fluvial antecede procissão do Círio de Nazaré, em Belém
Edição:
Fernando Fraga
romaria Santuário Nacional de Aparecida assalto a romeiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
People wade through a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. Reuters/Rolando Ramos/Proibida reprodução TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Chuvas no México provocam pelo menos 37 mortes
sab, 11/10/2025 - 15:59
Logo da Agência Brasil
Geral PM é baleado e morto durante romaria ao Santuário de Aparecida
sab, 11/10/2025 - 15:42
Papa Leão 14 no Vaticano 12/5/2025 Reuters/Eloisa Lopez/Proibida reprodução
Internacional Lula visitará Papa Leão XIV durante visita a Roma
sab, 11/10/2025 - 15:38
Rio de Janeiro (RJ), 12/10/2025 - O Museu do Pontal celebra o Dia da Criança e os 3 anos de sua nova sede, na Barra da Tijuca, com uma maratona circense. O Festival de Circo no Museu do Pontal terá espetáculos e performances do mundo do picadeiro, apresentações musicais, brincadeiras e oficinas. Foto: Ratão Diniz/Divulgação
Cultura Maratona circense no Museu do Pontal valoriza arte popular no Rio
sab, 11/10/2025 - 15:17
Belém (PA) - Procissão do Círio de Nazaré em Belém (PA) é uma das maiores festas religiosas do mundo. Foto: ASCOM/Círio de Nazaré
Geral Força Nacional do SUS reforça atendimento no Círio de Nazaré
sab, 11/10/2025 - 14:17
Belém (PA), 11/10/2025 - Romeiros utilizam as tendas de apoio da RioSP durante o Círio de Nazaré. Foto: Comunicação RioSP/Divulgação
Geral Romeiros que vão a Aparecida usam tendas de apoio em rodovias de SP
sab, 11/10/2025 - 13:51
Ver mais seta para baixo