Polícia apreende 3,5 toneladas de maconha no interior de São Paulo

Droga estava escondida em embalagens de agrotóxico
Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 11:41
São Paulo

A Polícia Federal (PF) deteve um caminhão, na cidade de Pacaembu, interior de São Paulo, que carregava 3,5 toneladas de maconha.

Os traficantes usaram embalagens de agrotóxico para encobrir a presença da droga, informou a PF.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da PF em Presidente Prudente, na região oeste do estado de São Paulo.

Ele foi autuado por crime de tráfico de drogas. Sua identidade ainda não foi divulgada.

 

 

Drogas Apreensão prisão São Paulo
