logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia Federal faz operação em Santos contra ameaças à Unifesp

Instituição formalizou denúncia no Portal Comunica-PF
Agência Brasil
Publicado em 17/10/2025 - 08:58
São Paulo
São Paulo (SP), 16/04/2024 - Prédio da reitoria da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp durante greve nacional por reajuste salarial. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) está nas ruas na cidade de Santos, no litoral paulista, nesta sexta-feira (17), para apurar uma série de ameaças de violência feitas às pessoas que estudam e trabalham na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A investigação teve início após a própria instituição formalizar uma denúncia no Portal Comunica-PF. Segundo o registro da Unifesp, há várias manifestações em redes sociais incitando o uso de violência extrema contra a universidade. Nessas mensagens, há citações a “massacre” no campus e também à promoção de ódio a estudantes e servidores.

A investigação da PF identificou o responsável pelas postagens e descobriu que ele mora em Santos. Assim, os policiais cumprem agora mandado de busca e apreensão domiciliar na cidade.

Relacionadas
Brasília, 27/03/2024, PF realiza operação nacional contra abuso sexual infantil. Operação Share mira criminosos que agem, principalmente, na internet compartilhando material de abuso sexual infantojuvenil. Foto: Polícia Federal/Divulgação
PF combate tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Guarulhos
São Paulo (SP), 14/10/2025 - Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro de Bets e tráfico internacional. Apreensão de carros. Foto: PF/Divulgação
Operação da PF mira lavagem de recursos do tráfico com uso de bets
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Polícia prende outro suspeito de participar da morte de delegado em SP
Edição:
Graça Adjuto
PF operação santos São Paulo Ameaças Unifesp
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Polícia de SP faz nova operação contra falsificadores de bebidas
sex, 17/10/2025 - 10:22
Logo da Agência Brasil
Internacional Peru prepara estado de emergência após protestos contra criminalidade
sex, 17/10/2025 - 10:20
Palestinos buscam suprimentos de ajuda de caminhões que entraram em Gaza 12/10/2025 Reuters/Ramadan Abed/Proibida reprodução
Internacional ONU diz que 560 toneladas de alimentos entram por dia em Gaza
sex, 17/10/2025 - 10:13
São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas
sex, 17/10/2025 - 10:03
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Número de trabalhadores por aplicativo cresce 25% e chega a 1,7 milhão
sex, 17/10/2025 - 10:01
Ace Frehley em cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame em Nova York 10/4/2014 REUTERS/Lucas Jackson
Internacional Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, morre aos 74 anos
sex, 17/10/2025 - 09:43
Ver mais seta para baixo