logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia prende outro suspeito de participar da morte de delegado em SP

Nome do suspeito de 36 anos não foi divulgado
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 14:25
São Paulo
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
© Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoa

Mais um suspeito de participação no assassinato do ex-delegado geral da Polícia Civil paulista, Ruy Ferraz Pontes (foto), foi preso pela Polícia Civil de São Paulo.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, ele tem 36 anos e foi preso na manhã de hoje (15) na região do Morumbi, na capital paulista. O nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades policiais.

Esse homem é a sexta pessoa presa por envolvimento no caso e, de acordo com as investigações, ela teria sido responsável por organizar o transporte de uma outra pessoa que participou do crime.

Morte

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado no dia 15 de setembro na cidade de Praia Grande, no litoral paulista, em um bairro perto da prefeitura e do fórum do município.

Imagens de câmeras de segurança mostram seu carro em fuga, em alta velocidade, até capotar entre dois ônibus ao tentar entrar em uma avenida. O carro que o perseguia chegou pouco depois, bateu em um dos ônibus e do carro saltaram três homens com fuzis. Dois deles se deslocaram até o carro de Ruy e dispararam. Na fuga, voltaram pela mesma avenida usada na perseguição.

Ferraz foi delegado por mais de 40 anos, tendo passado pela Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e chefiado a Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo. Antes de se aposentar, ele foi responsável pela prisão de diversas lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) nos anos 2000.

Ruy Ferraz havia assumido o cargo de secretário de Administração na prefeitura de Praia Grande, no litoral paulista.

 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Polícia de SP prende mais um suspeito do assassinato de ex-delegado
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Suspeito de matar ex-delegado em SP morre em confronto com a polícia
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Justiça emite 8º mandado de prisão por morte de ex-delegado em SP
Edição:
Kleber Sampaio
crime homicídio São Paulo delegado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Recife (PE), 15/10/2025 - Plateia assite a palestra de abertura do Rec'n'Play 2025 com o historiador Leandro Karnal. Foto: Luiz Santos/Porto Digital
Geral Festival de inovação Rec’n Play terá mais de 700 eventos em Recife
qua, 15/10/2025 - 14:44
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Geral Polícia prende outro suspeito de participar da morte de delegado em SP
qua, 15/10/2025 - 14:25
Brasília (DF), 30/07/2025 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e U.S. Department of State
Internacional Lula confirma reunião com EUA na quinta para negociar tarifaço
qua, 15/10/2025 - 14:25
Edifício sede da Eletrobras no centro do Rio de Janeiro. A holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. atua na geração, transmissão e distribuição de energia.
Economia Eletrobras vende participação na Eletronuclear para o Grupo J&F
qua, 15/10/2025 - 13:51
Rio de Janeiro (RJ), 04/06/2025 – A professora do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 001, Maria Aparecida Castro durante aula na instituição, no Catete, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Professor pode pedir Carteira Nacional Docente a partir de amanhã
qua, 15/10/2025 - 13:20
Brasília (DF), 07/10/2025 – Ministro da educação, Camilo Santana, participa da 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica (5ª SNEPT) e o Festival Curicaca começam hoje. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Ministro da Educação diz que professor tem que ser bem remunerado
qua, 15/10/2025 - 13:18
Ver mais seta para baixo