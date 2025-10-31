logo ebc
Rádio Ceará é nova emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública

Conteúdo vai alcançar mais de 3 milhões de pessoas
Publicado em 31/10/2025 - 18:36
Brasília
Fortaleza (CE), 31/10/2025 - EBC e FUNTELC inauguram a Rádio Ceará 87.1 FM em Fortaleza. Foto: Thiago Gaspar/Governo do Ceará
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) deu mais um passo na expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) com a inauguração oficial da Rádio Ceará FM 87.1 Mhz, nesta quinta-feira (30), em Fortaleza. A nova emissora reforça a oferta de conteúdos jornalísticos, culturais e educativos, com potencial de alcançar mais de três milhões de pessoas e 17 municípios cearenses.

O projeto é resultado da parceria entre a EBC e a Fundação de Teleducação do Ceará (FUNTELC). Como explica Lídia Neves, gerente executiva de Integração de Conteúdos e Rede, a FUNTELC já é parceira da EBC há 16 anos com a TV Ceará (TVC) e, agora, amplia essa parceria com a Rádio Ceará FM 87.1 Mhz.

A nova emissora passou a oferecer hoje sinal de rádio diário e programação local para toda a população residente na capital Fortaleza e em Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Guaiúba, Guaramiranga, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palmácia, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante. Além disso, cerca de 50 outros municípios poderão acessar a programação pela multiprogramação em sinal de televisão aberta.

Com investimento total de R$ 2,5 milhões, sendo R$1,9 milhão do governo do Brasil, a implantação da 87.1 FM faz parte do planejamento estratégico da EBC para garantir radiodifusão pública em todas as capitais brasileiras. A empresa foi a responsável pela instalação da infraestrutura de transmissão, que inclui transmissor de 25 kW, antenas, ar-condicionado, nobreak e receptor de satélite.

A FUNTELC, vinculada à Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, é responsável pela operação do canal, manutenção dos equipamentos e inserção de conteúdos locais, integrados à programação nacional gerada pela Rádio Nacional, da EBC.

“A Rádio Ceará FM 87.1 Mhz é um projeto audacioso. Estamos muito felizes de ter essa emissora aqui em Fortaleza com uma programação de qualidade, gerando informação e cultura para a população do Ceará”, assegurou Lidia Neves.

O Secretário-Chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, Chagas Vieira, também comemorou a novidade: “o rádio continua firme, pulsante e forte. A TVC está hoje lançando a sua rádio, a Rádio Ceará FM 87.1, para fortalecer a comunicação verdadeira”.

Além de Lidia e Chagas Vieira, a cerimônia de inauguração contou com a presença do assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI/PR), Ilário Marques; o deputado estadual Missias Dias; a Secretária de Comunicação da Universidade Federal do Ceará (UFC), Kamila Fernandes; Lena Ximenes, Presidente da TV Ceará; entre outras autoridades e apresentadores da nova Rádio Ceará FM 87.1 Mhz, entre eles o cantor Falcão.

Primeiras horas de transmissão

Nesta manhã, dando início à programação local da Rádio Ceará FM 87.1 Mhz, o responsável pela primeira transmissão da TV Ceará, que foi inaugurada com o nome de TV Educativa em 7 de março de 1974, Ricardo Guilherme, realizou uma narração de abertura em que repetiu os valores que direcionam o trabalho dos canais administrados pela FUNTELC: uma radiodifusão pública como ferramenta de acesso à informação, entretenimento e valorização da cultura cearense.

