Rádio e TV UFS lançam processo para compor Conselho Editorial

Inscrições para o processo seletivo começam no próximo dia 20
Publicado em 11/10/2025 - 08:15
Brasília

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) abriu o processo participativo para selecionar 21 representantes para o Conselho Editorial da Rádio e TV UFS. As pessoas interessadas podem acessar o edital pela internet na plataforma Brasil Participativo

A UFS está instituindo o conselho para definir a linha editorial da rádio e TV. 

Serão feitas audiências em todas as cidades em que a UFS tem campi, a partir da próxima segunda-feira (13). As inscrições para o processo seletivo começam no próximo dia 20.

A votação será por meio da plataforma Brasil Participativo, desenvolvida pela Secretaria Geral da Presidência. 

A Rádio e a TV UFS  fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC)

Recentemente, a EBC também retomou seus espaços de participação para escuta da sociedade com as instalações do Comitê de Participação Social, Diversidade e Inclusão (Cipadi) e do Comitê Editorial e de Programação (Comep).

