Rio: avenidas são liberadas e metrô reforça horário de trens

Operação policial impacta volta pra casa do carioca nesta terça
Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 17:32
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 - Durante operação policia contra o Comando Vermelho, filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Centro de Operações e Resiliência (COR), órgão da prefeitura do Rio de Janeiro, informou que nove pontos e vias que estavam interditados foram liberados após ocorrências policiais. A capital fluminense vive um dia de caos, após megaoperação deflagrada pelas polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade  

De acordo com o COR, foram  liberados os seguintes pontos: 

  • Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe 
  • Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho 
  • Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha 
  • Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica 
  • Avenida Brasil, altura da saída da Ilha do Governador, sentido Centro, na Maré 
  • Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro 
  • Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo 
  • Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré 
  • Av. Brasil, altura de Bonsucesso, sentido Zona Oeste 

Permanece interditada a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá no sentido Jacarepaguá, por conta de uma ocorrência policial. 

Metrô 

Ao longo do dia, mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas durante a Operação Contenção. Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados, segundo a Rio Ônibus. Em razão da falta de ônibus em vários pontos na cidade, as estações do Metrô encontram-se lotadas de passageiros à espera dos trens 

A concessionária MetrôRio informou, em nota, que na tarde de hoje a circulação das linhas 1, 2 e 4 operou normalmente. Foi reforçado o número de trens e grade horária para atender os clientes. 

Operação Contenção 

O Rio de Janeiro passa pela maior operação de segurança em 15 anos, de acordo com o governo do estado. 

Ao todo, 2,5 mil policiais civis e militares foram mobilizados em ações nos complexos do Alemão e da Penha. O objetivo é capturar lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho. 

A operação, que deixa pelo menos 64 mortos é também a mais letal, superando o número de mortos da operação no Jacarezinho, considerada uma chacina, que deixou 28 mortos, em 2021. 

 

 

