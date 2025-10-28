logo ebc
Rio: mais de 50 ônibus viraram barricada; transporte está afetado

Segundo a PM, Comando Vemelho mandou fechar as principais vias
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 16:02
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 – Durante operação policia contra o Comando Vermelho, bandidos renderam motorista da linha 409 na Rua do Riachuelo, na Lapa, e obrigaram a atravessar na via, levando a chave. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Mais de 50 ônibus foram utilizados como barricadas no Rio de Janeiro, durante a Operação Contenção da Polícia Militar, realizada desde a madrugada desta terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade. As informações são da Rio Ônibus, o sindicato das empresas de ônibus da cidade. Segundo a PM, criminosos da facção Comando Vermelho receberam ordens para fechar as principais vias da cidade.

Segundo a Rio Ônibus, os números "aumentam a cada instante", por isso é difícil consolidar o impacto total. "Mais de 120 linhas tiveram itinerários impactados. A mobilidade urbana está afetada em inúmeros pontos da cidade. As principais regiões afetadas são: Anchieta, Méier, Serra Grajaú-Jacarepaguá, Av. Brasil, Linha Amarela, Cidade de Deus, Chapadão, Engenho da Rainha, Complexo do Alemão e Penha", informou a empresa em nota.

A MobiRio, empresa pública que administra os corredores de ônibus do BRT (Bus Rapid Transit), informou que a operação policial provocou a interrupção de alguns serviços por motivos de segurança. As linhas afetadas durante esta tarde são: 31 - Alvorada x V. Carvalho; 35 - Madureira X Alvorada; 40 - Madureira X Alvorada; 41 - Madureira X T. Recreio; 42 - Galeão X Manaceia; 43 - S. Efigênia x Fundão; 46 - Penha X Alvorada; 67 – Campo Grande X Deodoro; e 68 - Bangu x Deodoro.

As empresas responsáveis pelo VLT (rede de veículos leves sobre trilhos), trens interestaduais (SuperVia) e metrô (MetrôRio) informaram que todas as linhas estão funcionando normalmente neste momento.

O Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR-Rio) reforçou recomendações para a segurança de pedestres e motoristas na cidade:

Evite circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais;

Permaneça em local seguro

Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR.

Operação policial

Até a última atualização, o número de mortos na Operação Contenção, nos complexos do Alemão e da Penha era de 64. Entre eles, dois deles são policiais civis e outros dois membros do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope), atingidos em tiroteio na área de mata do Complexo do Alemão. A informação é do Palácio Guanabara. A Polícia Militar colocou de prontidão toda a tropa, e mesmo o pessoal administrativo está convocado a comparecer aos quartéis.

O número de presos já ultrapassa 100, muitos deles de uma facção criminosa do Pará, do norte do país, escondidos no Rio. Mais de 75 fuzis, além de pistolas e granadas foram apreendidos na ação até agora.

Relacionadas
Members of the military police special unit patrol a street during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Aulas são suspensas no Rio após megaoperação policial
October 28, 2025, Rio De Janeiro, Rio De Janeiro, Brasil: Rio de Janeiro (RJ), 10/28/25 - Police/Security - Mega-operation with the support of 2,500 police officers, in the Penha and Alemao complexes, to combat trafficking and vehicle theft, this Tuesday, October 28, 2025. (Foto: JosÃƒÂ© Lucena/Thenews2/Zumapress) (Credit Image: © Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire)
Com vias interditadas, Rio de Janeiro entra em estágio 2 de atenção
Edição:
Amanda Cieglinski
