Sindicato lamenta morte de 4 policiais no Rio

“Rio de Janeiro vive um estado de guerra permanente”, diz entidade

O Sindicato dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol-RJ) divulgou uma nota, nesta quinta-feira (30), sobre a operação Contenção”, realizada no último dia 28, no Complexo da Penha, no Rio. A ação resultou em prisões, apreensões e na morte de quatro agentes de segurança.

O presidente do sindicato, Wagner de Paula, lamentou as perdas e destacou a gravidade do enfrentamento cotidiano ao crime organizado no estado.

“A megaoperação resultou em prisões, apreensões e, infelizmente, na morte de quatro policiais, evidenciando a gravidade do enfrentamento diário ao crime organizado no estado”, afirmou.

Solidariedade

Ele expressou solidariedade às famílias dos policiais mortos. São eles: os civis Marcos Vinicius (Máskara) e Rodrigo Velloso Cabral, e os militares Heber Carvalho da Fonseca e Cleiton Serafim Gonçalves, ambos do Batalhão de Operações Policiais Especiais - Bope.

“Queremos manifestar nossa solidariedade às famílias dos policiais, verdadeiros heróis da sociedade que foram vitimados no combate de ontem”, disse o presidente do sindicato.

O Sindpol-RJ destacou que os números da violência comprovam que o Rio de Janeiro vive um estado de guerra permanente. Ressaltou a seriedade e a complexidade do planejamento da operação, resultado de mais de um ano de investigação e três meses de articulação entre as polícias civil e militar.

O sindicato também cobrou maior participação do governo federal no enfrentamento ao crime organizado, lembrando que o estado não é produtor de armas, nem de drogas, que entram por estradas, portos e aeroportos.