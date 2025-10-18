logo ebc
Sobe para 17 número de mortos por acidente com ônibus em Pernambuco

Veiculo levava 40 passageiros; 17 estão internados em Garanhuns
Agência Brasil
Publicado em 18/10/2025 - 18:36
Brasília
Pernambuco - 18/10/2025 - Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou ao menos 16 mortos e vários feridos na noite da sexta-feira (17). Foto PRF
© Foto PRF

Subiu para 17 o número de pessoas que morreram em decorrência de acidente com ônibus na Serra dos Ventos, em Pernambuco, entre os municípios de Paranatama e Saloá.

O veículo, que tinha como destino Brumado, na Bahia, transportava 40 passageiros. De acordo com a secretaria de Saúde de Pernambuco, 17 pessoas estão internadas no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

Segundo o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, o motorista disse que "faltou freio" 

"Essa é uma afirmação que ele fez e que será considerada. O local está passando por perícia, o veiculo será periciado e todos os depoimentos serão tomados para que seja concluído se houve falha mecânica", disse em coletiva à imprensa neste sábado (18).

O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, disse na coletiva que agora o foco principal é na identificação dos corpos, para que possam ser entregues às famílias.

Acidente

O acidente aconteceu por volta das 20h, quando o ônibus invadiu a pista contrária, colidiu contra rochas na lateral da estrada e, em seguida, bateu em um barranco de areia antes de tombar. As causas ainda estão sendo investigadas pela PRF.

O motorista sofreu apenas ferimentos leves e passou por teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool, conforme informou a PRF em nota.

A PRF também informou que há indícios de que alguns passageiros não utilizavam o cinto de segurança no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a gravidade das mortes e ferimentos. As equipes de resgate e perícia seguem atuando no local para apurar as causas do acidente e identificar todas as vítimas.

Edição:
Aline Leal
Pernambuco acidente de ônibus
