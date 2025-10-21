logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população

Estão fechadas as estações Pinheiros, Paulista, República e Luz
Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 11:18
São Paulo
São Paulo - Termômetro na manhã de hoje marca 13ºC, na capital em frente à Catedral da Sé, região central (Rovena Rosa/Agência Brasil)
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Uma falha na sinalização da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo causou lentidão no sistema na manhã desta terça-feira (21).

Devido a este problema, a operadora ViaQuatro teve de fechar a transferência gratuita de passageiros de quatro estações por uma questão de segurança, o que gerou caos.

Foram fechadas as estações Pinheiros (Linha 9-Esmeralda), Paulista (Linha 2-Verde), República (Linha 3-Vermelha) e Luz (linhas 1-Azul, 10-Turquesa, 11-Coral e o Expresso Aeroporto). O problema permanece e não há prazo para regularização..

O defeito na sinalização, que começou por volta das 4h40, fez com que os vagões reduzissem a velocidade e também que ficassem muito tempo parado entre as estações.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O sistema Paese, de ônibus gratuitos, foi acionado ainda no fim da madrugada na extensão da Linha 4.

Um total de 24 ônibus foram acionados inicialmente e mais dez se juntaram à operação um pouco mais tarde, totalizando 34.

Esse aumento no número de veículos, no entanto, não foi suficiente para atender aos usuários do metrô, o que causou lotação excessiva de passageiros.

A lentidão e o fechamento das baldeações teve um efeito cascata e superlotou outras estações do metrô de SP.

A ViaQuatro informa que segue trabalhando para “restabelecer a operação o quanto antes”.

Relacionadas
Frio em São Paulo
Temperatura em São Paulo cai para 10ºC e bate novo recorde em outubro
Edição:
Denise Griesinger
transporte público metrô São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cometa Neowise
Geral Chuva de meteoros Orionídeas poderá ser vista em todo país; saiba mais
ter, 21/10/2025 - 12:37
São Paulo - Termômetro na manhã de hoje marca 13ºC, na capital em frente à Catedral da Sé, região central (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Geral SP: metrô tem falha nesta terça-feira e causa transtornos à população
ter, 21/10/2025 - 11:18
São Paulo (SP), 25/06/2025 - DR com Demori recebe o jornalista Flavio Gomes . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
ter, 21/10/2025 - 11:15
Frio em São Paulo
Geral Temperatura em São Paulo cai para 10ºC e bate novo recorde em outubro
ter, 21/10/2025 - 10:30
Caminhão leva ajuda humanitária a palestinos em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza 21/10/2025 REUTERS/Stringer
Internacional Fluxo de ajuda para Gaza está muito abaixo das metas, diz fundo da ONU
ter, 21/10/2025 - 10:25
Brasília (DF), 01/10/2024 - Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo (SP). Eleições 2024. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Política Boulos diz que colocará governo na rua, ouvindo demandas populares
ter, 21/10/2025 - 09:26
Ver mais seta para baixo