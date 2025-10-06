logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas

Suspeita é de contaminação de bebidas em garrafas reaproveitadas
Bruno Bocchni - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 17:57
São Paulo
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
© Conselho Federal de Quimica/Divu

Balanço divulgado pelo governo paulista nesta segunda-feira (6) confirmou 14 casos de intoxicação por metanol no estado e duas mortes. Estão em investigação no estado 178 casos com a ocorrência de sete óbitos.

De acordo com o governo de SP, 20 pessoas foram presas nesta semana, entre elas o principal fornecedor de insumos para falsificação de bebidas do estado. No ano, já foram presas 41 pessoas acusadas de adulteração de bebidas.

As principais linhas de investigação da Polícia Civil de São Paulo são contaminação por metanol usado na limpeza de garrafas reaproveitadas e uso de metanol para aumentar o volume de bebidas adulteradas.

De acordo com o governo de SP, as prisões realizadas até o momento não têm relação entre si e vínculo com o crime organizado. “O que está bem claro para a gente é a necessidade de trabalhar com as evidências. E não há crime organizado nesse processo”, disse o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

“Nenhum dos 41 presos em ações de falsificação de bebida são de facções criminosas. Não tem nenhum indício de participação de facções nesse processo todo”, reforçou o secretário.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O secretário de Saúde, Eleuses Paiva, destacou que o estado adquiriu 2,5 mil ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. A distribuição foi feita para 20 hospitais de referência no estado.

 

arte-metanol
Arte/Agência Brasil
Relacionadas
Força-tarefa de SP apreende 117 garrafas de bebidas sem comprovação de procedência
Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Paraná confirma dois casos de contaminação por metanol em bebidas
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério da Saúde.
Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
Edição:
Aline Leal
metanol Intoxicação por Metanol São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Desigualdade social, população de rua, pobreza, economia Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia índice de Gini: desigualdade em metrópoles tem menor nível histórico
seg, 06/10/2025 - 18:39
Everton Ribeiro - Bahia - 25 de janeiro de 2024
Esportes Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer
seg, 06/10/2025 - 18:28
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Parque Cachoeira, bairro rural de Brumadinho. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Brumadinho: Crea cancela registro de 15 engenheiros envolvidos
seg, 06/10/2025 - 18:24
Luziânia (GO), 06/10/2025 – A ministra do meio ambiente, Marina Silva participa da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Em conferência, jovens debatem propostas para levar à COP30
seg, 06/10/2025 - 18:21
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Economia Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço
seg, 06/10/2025 - 18:09
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
Geral SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas
seg, 06/10/2025 - 17:57
Ver mais seta para baixo