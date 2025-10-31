logo ebc
SP tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro

Ocorrências de furtos crescem em todo o estado
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/10/2025 - 19:11
São Paulo
São Paulo (SP), 13/01/2025 - Viatura da Polícia Militar de São Paulo - PMSP. Foto: PMSP/Divulgação
No mês de setembro, o estado de São Paulo apresentou queda no número de homicídios dolosos (intencionais) e estupros, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Porém, as ocorrências de furtos continuam crescendo em todo território paulista, com o registro de 47.282 casos no mês, contra 45.906 casos no mesmo mês do ano passado.

Em relação aos homicídios dolosos, o número de casos passou de 242 em setembro do ano passado para 192 ocorrências neste ano. Considerando-se o acumulado do ano, de janeiro a setembro foram contabilizados 1.819 homicídios dolosos no estado, o que representa queda de 2,2% em relação ao mesmo intervalo de 2024, quando houve 1.860 registros. 

Segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira (31) pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, esse é o menor patamar de casos registrados desde 2001.

De acordo com a secretaria, também houve queda no número de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte. Nesse caso, os registros passaram de 15 casos em setembro de 2024 para nove casos em setembro deste ano. De janeiro a setembro, os latrocínios tiveram queda de 22,1% em relação ao mesmo período do ano passado, somando 102 casos este ano.

Para a secretaria, a queda nos casos de homicídios dolosos e latrocínios em São Paulo é resultado “das ações integradas de inteligência e o uso de tecnologia no combate à criminalidade”.

Os estupros também registraram queda em setembro, somando 1.311 ocorrências, 26 casos a menos que no ano passado. Mesmo assim, os feminicídios continuam crescendo no estado, saltando de 173 casos para 182 no acumulado do ano. A secretaria argumenta que esse aumento pode estar relacionado à maior tipificação e classificação correta dos casos.

