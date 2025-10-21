logo ebc
Temperatura em São Paulo cai para 10ºC e bate novo recorde em outubro

Governo do estado mantém operação Abrigo Solidário
Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 10:30
São Paulo
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Pessoas agasalhadas com casacos na rua. Mudança no clima e frio faz temperatura cair em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Em plena primavera, a cidade de São Paulo bateu um novo recorde de frio na manhã desta terça-feira (21), com 10,8ºC. É a temperatura mais baixa para o mês de outubro desde 2014, superando a marca anterior para o mesmo mês - 11,2ºC - , registrada na segunda (20).

Segundo a Defesa Civil, a queda nos termômetros ocorre devido a uma forte massa de ar polar associada à passagem de uma frente fria.

Frio causa alerta

Com esta situação, o estado de São Paulo mantém o alerta de frio intenso e a operação Abrigo Solidário, na qual a população vulnerável é acolhida temporariamente. Neste programa, as pessoas recebem refeições e têm camas e cobertores, inclusive para seus animais de estimação.

Ao longo desta terça-feira, o tempo permanece estável e há predomínio do sol por todo o estado paulista. A região metropolitana de São Paulo terá temperaturas entre 16ºC e 22ºC. Outras regiões do estado ficarão entre 24ºC e 33ºC.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Confira os destaques da previsão do tempo no Repórter Brasil, da TV Brasil

