logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro

Unidade de Porto Feliz, em SP, foi atingida por vendaval em setembro
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/10/2025 - 19:14
São Paulo
Imagem feita por drone da fábrica da Toyota em Porto Feliz, São Paulo, Brasil 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva
© 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva

A Toyota do Brasil informou nesta sexta-feira (3) que irá retomar, gradualmente, a produção de veículos no país a partir de 3 de novembro, nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba, em São Paulo. A terceira unidade da montadora no Brasil, em Porto Feliz, também em São Paulo, onde eram fabricados os motores da marca, ainda não tem prazo para voltar a funcionar.

As três plantas da montadora no Brasil estavam com a produção paralisada desde que um vendaval destruiu parcialmente a fábrica de Porto Feliz, em 22 de setembro.

“A retomada ocorrerá com motores e peças importados de outras unidades no exterior. Nesta primeira etapa, a Toyota do Brasil produzirá as versões híbridas dos modelos Corolla e Corolla Cross, tanto para os mercados doméstico quanto de exportação, sendo que o plano de produção para novembro e dezembro contempla a recuperação do volume de veículos híbridos não produzidos entre 23 de setembro e 31 de outubro”, disse a montadora, em comunicado.

Com a volta da produção nas fábricas de Sorocaba e Indaiatuba, a montadora decidiu que a suspensão temporária de contrato de trabalho (lay-off) será aplicada somente aos trabalhadores de Porto Feliz. Os de Sorocaba e Indaiatuba deverão retornar ao trabalho no dia 21 de outubro, após o término das férias emergenciais.

Segundo a Toyota do Brasil, somente em janeiro de 2026 será retomada a produção de veículos com motores convencionais, tanto para o mercado brasileiro quanto para exportação, abrangendo os da linha de produção atual – Corolla e Corolla Cross, além do Yaris Hatch, feito exclusivamente para exportação. Ainda não há data prevista para o lançamento do novo modelo Yaris Cross, informou a Toyota.

Relacionadas
Imagem feita por drone da fábrica da Toyota em Porto Feliz, São Paulo, Brasil 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva
Toyota suspende produção no país após chuva destruir fábrica em SP
Economia - - Toyota deve investir R$ 11 bilhões no Brasil. Fábrica da Toyaota em Sorocaba (SP). Foto: Divulgação/Toyota
Toyota deve investir R$ 11 bilhões no Brasil
Edição:
Aécio Amado
Toyota Porto Feliz Vendaval retomada da produção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Eu preciso declarar recebimentos e pagamentos em Pix para pessoas físicas? Arte/Agência Brasil
Economia BC publicará regulação do Pix Parcelado na última semana do mês
sex, 03/10/2025 - 19:42
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente
sex, 03/10/2025 - 19:17
Imagem feita por drone da fábrica da Toyota em Porto Feliz, São Paulo, Brasil 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva
Economia Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro
sex, 03/10/2025 - 19:14
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Cartilha de redação do Enem 2025 está disponível para consulta
sex, 03/10/2025 - 18:55
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol
sex, 03/10/2025 - 18:51
Viaturas da polícia civil de São Paulo
Geral Polícia prende suspeito de adulterar bebidas alcoólicas em São Paulo
sex, 03/10/2025 - 18:41
Ver mais seta para baixo