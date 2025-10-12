logo ebc
logo Agência Brasil
Saúde

Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro

No local, foi identificada uma fábrica clandestina de cerveja
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/10/2025 - 11:46
Rio de Janeiro
São Paulo- 05/10/2025- Governo de SP intensifica fiscalizações contra falsificação de bebidas e ultrapassa 7 mil garrafas apreendidas. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo
© PABLO JACOB/governo de São Paulo

Fiscais do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) interditaram, neste final de semana, o Bar Veneta, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, por comércio de bebidas destiladas de procedência duvidosa.

No depósito do bar, os agentes encontraram grande estoque da bebida destilada Batida 021, que não possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), obrigatório para o comércio deste tipo de bebida. Além disso, foi identificada uma fábrica clandestina de cerveja no segundo andar do bar. O comércio reúne nos finais de semana centenas de moradores do bairro.

Aproximadamente 40 garrafas da batida foram apreendidas pela Vigilância Sanitária. De acordo com os fiscais, a fábrica da Batida 021 está instalada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Também foram apreendidas centenas de garrafas de vidro vazias, que possivelmente seriam envasadas com cerveja produzida no local, e equipamentos para o preparado da bebida como tonéis e panelas.

Mais de 20 litros de cerveja foram descartados pelos agentes. Outras 24 garrafas de cerveja cheias foram apreendidas e serão encaminhadas para análise da perícia técnica.

“Estamos passando por um período em que os estabelecimentos precisam ser transparentes e zelar pela saúde dos seus clientes. Ficamos muito surpresos com as condições encontradas aqui hoje, por isso, o local foi interditado. Que isso sirva de exemplo para outros bares da região. Voltaremos na próxima semana para fiscalizar outros bares na Tijuca”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Os fiscais da Vigilância Sanitária também descreveram as condições higiênico-sanitárias insatisfatórias do estabelecimento, principalmente no segundo andar. O material apreendido foi encaminhado para o depósito da prefeitura.

Defesa

Em nota, o Veneta alega que não é uma "fábrica clandestina" de cerveja e ressalta que "nenhuma cerveja artesanal jamais foi vendida no bar". "Sempre trabalhamos apenas com marcas de cerveja comerciais. Todas as bebidas vendidas são compradas lacradas de distribuidores".

O bar diz na nota que suspendeu a venda da bebida Batida 021 até que o fabricante regularize a documentação do produto. O texto diz ainda que o estabelecimento vai atender todas as determinações da prefeitura do Rio e prestará todos os esclarecimentos necessários.

'O Bar Veneta tem toda a documentação comprobatória de que está totalmente em dia com as exigências sanitárias", ressalta a nota. "Lembramos que nossa cozinha é no primeiro andar e totalmente visível ao público", conclui.

Relacionadas
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, diz governo
Edição:
Aline Leal
metanol Vigilância Sanitária Rio de Janeiro Intoxicação por Metanol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Estátua do Cristo Redentor, no morro do Corcovado.
Geral Missa no Cristo Redentor celebra aniversário do santuário
dom, 12/10/2025 - 11:57
São Paulo- 05/10/2025- Governo de SP intensifica fiscalizações contra falsificação de bebidas e ultrapassa 7 mil garrafas apreendidas. Foto: Pablo Jacob/Governo de São Paulo
Saúde Vigilância Sanitária do Rio fecha bar por venda de bebida sem registro
dom, 12/10/2025 - 11:46
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Grupos reflexivos diminuem reincidência de violência contra mulheres
dom, 12/10/2025 - 11:33
Soure (PA), 09/010/2025 - A bordadeira Maria da Cruz mostra o pequeno ateliê onde produz peças reconhecidas nacionalmente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cultura Mulheres resgatam arte marajoara e buscam espaço no mercado da moda
dom, 12/10/2025 - 10:51
São Paulo (SP) 31/08/2024 - Paulistanos aproveitam o calor em São Paulo no Parque do Ibirapuera.. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos
dom, 12/10/2025 - 09:21
Brasília (DF), 26/03/2025 - O ministério dos Direitos Humanos e Instituto Maurício de Souza lançam gibi da Turma da Mônica sobre intergeracionalidade em escola no Itapuã, região administrativa do Distrito Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mais brincadeira, menos tela: confira dicas para uma infância saudável
dom, 12/10/2025 - 09:02
Ver mais seta para baixo