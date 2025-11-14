logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Ação na Baixada Fluminense contra facção prende vereador em flagrante

Defesa afirma que Aquino (Republicanos) foi preso injustamente
Cristina Índio do Brasil - repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/11/2025 - 12:45
Rio de Janeiro
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Policiais civis e militares deflagraram, nesta sexta-feira (14), mais uma etapa da Operação Contenção, contra a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, havia oito presos até o fim desta manhã, e todos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte da cidade. Também foram divulgadas as apreensões de duas pistolas e carga de drogas. 

Entre os presos está o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), que, conforme informações preliminares, não era alvo de mandado de prisão. O vereador foi levado, em flagrante, pelos agentes que encontraram no carro dele uma arma sem registro no Sistema Nacional de Armas e caixas de diversos medicamentos.

Aquino, como é chamado, tinha ido à casa do irmão, o empresário Luiz Paulo Matos de Aquino, para saber da ação policial. Imagens de emissoras de TV mostram o carro carregado e com placas oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti.

A biografia do vereador publicada no site do poder legislativo da cidade da Baixada Fluminense ressalta o recorde de votos recebidos por ele na última eleição como "o maior da história da cidade". O sistema do Tribunal Superior Eleitoral informa que Aquino foi o vereador mais votado em 2024, com 7.975 votos.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Operação na Baixada

Nesta etapa da Operação Contenção, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), com apoio de outras unidades, fazem diligências em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e regiões próximas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a operação montada para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão resulta da investigação policial da DRE-CAP realizada durante 11 meses.

Segundo a nota da secretaria, entre os alvos das medidas cautelares, estava o irmão do vereador, além de pessoas próximas, “todas investigadas por possível envolvimento com o núcleo da facção que atua na região”.

“Além do cumprimento das medidas cautelares, a ação busca conter o avanço territorial da organização criminosa, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas e obstáculos que restringem o direito de ir e vir da população local”, completou a nota.

Em nota divulgada pela equipe do vereador, sua defesa contesta que a prisão tenha fundamento jurídico e acusam a ação de caráter arbitrário.

"A tentativa de vinculá-lo a condutas criminosas constitui perseguição política, motivada por seu trabalho firme, combativo e transparente em defesa dos interesses da população de São João de Meriti. Confiamos no restabelecimento da verdade e na pronta reparação dessa injustiça", afirma a defesa. 

O texto acrescenta que a defesa adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a imediata libertação do vereador e a preservação de sua honra e integridade.

Relacionadas
Brasília 13/11/2025 - Secretário Nacional de Assuntos Legislativos do MJSP, Marivaldo Pereira, durante entrevista para Agência Brasil. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Governo mantém críticas após 4ª versão do PL Antifacção de Derrite
Rio de Janeiro (RJ), 12/11/2025 – Transferência de 7 presos de Bangu para presídio federal . Fotos: Rogério Santana/Divulgação
Chefes do Comando Vermelho são transferidos para presídios federais
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Polícia desarticula fabricação ilegal de armas na Baixada Fluminense
Edição:
Vinicius Lisboa
Operação Contenção Comando Vermelho Baixada Fluminense Rio de Janeiro São João de Meriti
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Belém (PA), 14/11/2025 - Indígenas Munduruku do Baixo Tapajós se reúnem com autoridades, entre elas o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajaras, no auditório do Tribunal de Justiça de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Após protesto, indígenas Munduruku são recebidos por presidente da COP
sex, 14/11/2025 - 14:30
O distrito de Barra Longa (MG), atingido pelo rompimento da Barragem do Fundão, espera por reconstrução - Foto José Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente MAB celebra decisão judicial contra mineradora BHP no caso Mariana
sex, 14/11/2025 - 13:55
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Economia Operações de crédito do BNDES chegam a R$ 230 bilhões
sex, 14/11/2025 - 13:52
Campo Grande (MS), 23/10/2024 - Colheita de soja e agronegócio. Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023
sex, 14/11/2025 - 13:46
Liniker poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Cultura Liniker leva três prêmios e é destaque no Grammy 2025
sex, 14/11/2025 - 13:34
Chuvas em Santa Catarina – Estradas do Meio Oeste estão interditadas devido às fortes chuvas que assolam a região. Foto: Julio Cavalheiro/Arquivo Secom
Geral Frente fria deve causar temporais e rajadas de vento em SC
sex, 14/11/2025 - 13:31
Ver mais seta para baixo