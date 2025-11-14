Ação na Baixada Fluminense contra facção prende vereador em flagrante

Policiais civis e militares deflagraram, nesta sexta-feira (14), mais uma etapa da Operação Contenção, contra a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, havia oito presos até o fim desta manhã, e todos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte da cidade. Também foram divulgadas as apreensões de duas pistolas e carga de drogas.

Entre os presos está o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), que, conforme informações preliminares, não era alvo de mandado de prisão. O vereador foi levado, em flagrante, pelos agentes que encontraram no carro dele uma arma sem registro no Sistema Nacional de Armas e caixas de diversos medicamentos.

Aquino, como é chamado, tinha ido à casa do irmão, o empresário Luiz Paulo Matos de Aquino, para saber da ação policial. Imagens de emissoras de TV mostram o carro carregado e com placas oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti.

A biografia do vereador publicada no site do poder legislativo da cidade da Baixada Fluminense ressalta o recorde de votos recebidos por ele na última eleição como "o maior da história da cidade". O sistema do Tribunal Superior Eleitoral informa que Aquino foi o vereador mais votado em 2024, com 7.975 votos.

Operação na Baixada

Nesta etapa da Operação Contenção, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), com apoio de outras unidades, fazem diligências em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e regiões próximas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a operação montada para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão resulta da investigação policial da DRE-CAP realizada durante 11 meses.

Segundo a nota da secretaria, entre os alvos das medidas cautelares, estava o irmão do vereador, além de pessoas próximas, “todas investigadas por possível envolvimento com o núcleo da facção que atua na região”.

“Além do cumprimento das medidas cautelares, a ação busca conter o avanço territorial da organização criminosa, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas e obstáculos que restringem o direito de ir e vir da população local”, completou a nota.

Em nota divulgada pela equipe do vereador, sua defesa contesta que a prisão tenha fundamento jurídico e acusam a ação de caráter arbitrário.

"A tentativa de vinculá-lo a condutas criminosas constitui perseguição política, motivada por seu trabalho firme, combativo e transparente em defesa dos interesses da população de São João de Meriti. Confiamos no restabelecimento da verdade e na pronta reparação dessa injustiça", afirma a defesa.

O texto acrescenta que a defesa adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a imediata libertação do vereador e a preservação de sua honra e integridade.