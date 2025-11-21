logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Bicampeão de asa-delta morre ao cair de parapente no Rio

Philip Haegler saltou de rampa da Pedra Bonita, em São Conrado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/11/2025 - 10:53
Riod de Janeiro
Rio de Janeiro - 21/11/2025 - O empresário e piloto de asa-delta Phil Haegler morreu após sofrer um acidente com um parapente. Foto: Instagram/ zonasulurgente
© Instagram/ zonasulurgente

O bicampeão brasileiro de asa delta, Philip Haegler, 59 anos, morreu nesta quinta-feira (20), após pular de parapente, outra modalidade de esporte que também praticava, ao saltar de uma rampa da Pedra Bonita, em São Conrado, zona sul do Rio. Quando já estava descendo, o parapente de Philip bateu numa asa delta e ele se chocou com a cobertura de um prédio no 11º andar na Avenida Professor Mendes de Morais, e caiu desacordado no hall do prédio. Os bombeiros o levaram para o Hospital Municipal Miguel Couto, mas ele morreu ao chegar.

Em nota, a Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), disse que “com o coração profundamente tocado, comunica com tristeza o falecimento de Philip Haegler, um dos nomes mais marcantes e queridos da nossa comunidade do voo livre”.

"Phil, como era conhecido por todos, carregava uma luz própria. Sempre de bom humor, disposto, generoso e com um brilho no olhar que só quem ama verdadeiramente o que faz consegue manter. Um piloto exemplar, bicampeão brasileiro de asa-delta, apaixonado também pelo parapente, modalidade que abraçou com entusiasmo e dominava com maestria. Sempre disputando no topo das competições, sempre respeitado pelo talento e pela postura."

A nota diz ainda que o piloto é "parte indissociável da história do voo livre no Brasil e que trajetória no esporte é dessas que viram referência e exemplo". Phil foi presidente da CBVL, e sua gestão foi marcada por avanços importantes, principalmente na área da segurança – tema ao qual sempre se dedicou com seriedade e comprometimento.

“Nos deixa não só um esportista brilhante, mas um ser humano especial, que inspirava pela leveza, pela ética e pela alegria de viver. Phil deixa um vazio imenso, mas também um legado eterno, de amor pelo voo, pela comunidade e pela vida”, conclui.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

O Clube São Conrado de Voo Livre também se manifestou sobre a morte de Phil. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de um ícone do voo livre, ocorrido nesta data. Nossas mais sinceras condolências a família e amigos. Difícil encontrar palavras que possam expressar algum consolo. Philip Haegler, deixa um legado que jamais esqueceremos. Sua bondade e generosidade tocaram a vida de muitas pessoas. Ele será lembrado eternamente como nosso bicampeão brasileiro de asa-delta, que se apaixonou pelo parapente.”

O Clube São Conrado de Voo Livre está com as operações fechadas neste final de semana, em respeito e à memória do piloto.

Em nota, A Polícia Civil informou que abriu inquérito para investigar a morte de Phil.

Edição:
Maria Claudia
Bicampeão de asa-delta Philip Haegler parapente
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 15/08/2025 - O presidente da COP 30, embaixador André Aranha Corrêa do Lago, fala durante treinamento para novas lideranças climáticas promovido pelo Climate Reality Project, organização sem fins lucrativos de ação climática, no hotel o Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Presidente da COP30 convoca países a buscar consenso em reta final
sex, 21/11/2025 - 12:22
Brasília (DF), 09/08/2023 - Movimentação de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece, em Brasília, o 36º Seminário Nacional de Transporte Urbano, em que empresários, entidades de classe, especialistas e representantes de governo debatem as mudanças necessárias no setor. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Nove em cada 10 mulheres já sofreram violência ao se deslocar à noite
sex, 21/11/2025 - 12:15
Belém (PA), 21/11/2025 - Movimentação de participantes na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Novo rascunho de documento da COP30 avança em alguns pontos
sex, 21/11/2025 - 12:13
Joanesburgo (África do Sul) - 21/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a chegada a Joanesburgo. Aeroporto Internacional O.R. Tambo – Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula desembarca na África do Sul para participar da Cúpula do G20
sex, 21/11/2025 - 11:21
Belém (PA), 20/11/2025 - Entrevista com ativista nigeriano, Olumide Idowu, ativista climático da Nigéria, fala sobre negociações da COP30 e representação dos países africanos no evento. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Nigeriano critica soluções ilusórias para África na agenda climática
sex, 21/11/2025 - 11:03
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Enem 2025: prazo para solicitar reaplicação de prova termina hoje
sex, 21/11/2025 - 11:01
Ver mais seta para baixo