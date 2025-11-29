logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco

Cristiane Battiston será a primeira mulher a presidir conselho do PHI
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/11/2025 - 10:14
Rio de Janeiro

A engenheira Cristiane Collet Battiston, diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), foi eleita nesta sexta-feira (28) presidenta do Conselho do Programa Hidrológico Intergovernamental (PHI) da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

É a primeira vez, em cinco décadas de existência do programa, que uma mulher assume a presidência do colegiado — marco considerado histórico para a hidrologia e para a própria Unesco.

O PHI é a principal plataforma de cooperação internacional da agência para temas relacionados à água, reunindo países-membros em iniciativas que estimulam políticas públicas baseadas em evidências científicas.

A eleição ocorre em um momento em que a gestão dos recursos hídricos ganha destaque nas discussões globais, especialmente após a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém, onde foi reiterada a importância da água para estratégias de mitigação e adaptação à emergência climática.

Cristiane Battiston tem trajetória reconhecida na área. Engenheira civil, com mestrado e doutorado em hidrologia, atuou no Ministério do Planejamento e Orçamento e na Casa Civil da Presidência da República. Em setembro, assumiu vaga na Diretoria Colegiada da ANA. Seu mandato à frente do Conselho do PHI vai até 2027.

 

Relacionadas
Brasília (DF), 11/02/2025 - Mulheres negras na ciência. Foto: krakenimages.com/Freepik
Jovens negros chegam à universidade, mas não ao mercado de trabalho
Logo da Agência Brasil
Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite
Rio de Janeiro (RJ), 28/11/2025 – Entregadores fazem manifestação contra novas modalidades de entrega do aplicativo Ifood, na Cinelândia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Entregadores protestam contra modalidade nova de trabalho do iFood
Edição:
Aline Leal
Cristiane Collet Battiston Unesco PHI ANA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 28/11/2025 - Livro vencedor de prêmio de literatura de SP aborda vida difícil no campo. Foto: Nilton Fukuda/Secretaria da Cultura de SP
Cultura Mariana Salomão Carrara vence Prêmio São Paulo de Literatura 2025
sab, 29/11/2025 - 11:12
Logo da Agência Brasil
Geral Brasileira é eleita para comando do Programa Hidrológico da Unesco
sab, 29/11/2025 - 10:14
O Programa Dignidade Menstrual é uma iniciativa do Governo Federal para cuidar da saúde das pessoas que menstruam, garantindo que essas pessoas acessem espaços tendo os seus direitos respeitados. Além disso, o programa busca promover a equidade de gênero, justiça social, educação e direitos humanos. Farmácia Popular. Foto: Jerônimo Gonzalez/MS
Saúde Pesquisa aponta força do debate sobre dignidade menstrual nas redes
sab, 29/11/2025 - 10:00
Brasília (DF), 11/02/2025 - Mulheres negras na ciência. Foto: krakenimages.com/Freepik
Geral Jovens negros chegam à universidade, mas não ao mercado de trabalho
sab, 29/11/2025 - 09:55
Porto Alegre (RS), 22/05/2024 – CHUVAS/ RS - ABRIGO PARA IDOSOS - Entidades da sociedade civil, criam abrigo somente para Idosos em situação de vulnerabilidade, que foram atingidos pelas enchentes em Porto Alegre em Porto Alegre. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Direitos Humanos Cartórios fazem neste sábado mobilização por proteção à pessoa idosa
sab, 29/11/2025 - 09:00
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena: prêmio de R$ 27 milhões será sorteado neste sábado
sab, 29/11/2025 - 08:30
Ver mais seta para baixo