Confira nomes e sobrenomes mais comuns no país, segundo o IBGE

Maria, José, Silva e Santos lideram ranking do IBGE
Bruno de Freitas Moura – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/11/2025 - 11:44
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 20/12/2024 - Movimento na Ladeira Porto Geral e rua 25 de Março antes do Natal. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas.

Nas cidades cearenses de Morrinhos e Bela Cruz, as Marias somam 22% da população.

Já os Silvas são 34 milhões de brasileiros ou 16% da população. Em seis cidades de Pernambuco e Alagoas, os Silva são mais de 60% da população.

As revelações fazem parte do site Nomes do Brasil, divulgado nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O levantamento retrata a população brasileira em 1º de agosto de 2022, data base do Censo 2022.

O período de ocorrência do nome permite identificar, por exemplo, que o pico de nascimento de Marias foi de 1960 a 1969, com 2,5 milhões. Já entre 2020 e 2022, a quantidade ficou em 517 mil.

Já nomes como Gael, Ravi e Valentina tiveram crescimento vertiginoso a partir de 2010. Se na primeira década do século 21 nasceram 763 pessoas chamadas Gael, entre 2020 e 2022 foram 96,5 mil.

Ao todo, o IBGE identificou mais de 140 mil nomes e 200 mil sobrenomes. Não há diferenciação entre sinais gráficos, ou seja, não há diferenciação entre Tamara e Tâmara. Já casos como Ana e Anna, Luís e Luiz, os nomes são contabilizados separadamente.

Confira os nomes e sobrenomes mais populares no país:

Mulheres

  • Maria: 12.224.470 pessoas
  • Ana: 3.929.951
  • Francisca: 661.582
  • Julia: 646.239
  • Antonia: 552.951
  • Juliana: 536.687
  • Adriana: 533.801
  • Fernanda: 520.705
  • Márcia: 520.013
  • Patrícia: 499.140

 
Homens

  • José: 5.141.822 pessoas
  • João: 3.410.873
  • Antônio: 2.231.019
  • Francisco: 1.659.196
  • Pedro: 1.613.671
  • Carlos: 1.468.116
  • Lucas: 1.332.182
  • Luiz: 1.326.222
  • Paulo: 1.326.222
  • Gabriel: 1.201.030

Sobrenomes

  • Silva: 34.030.104 pessoas
  • Santos: 21.367.475
  • Oliveira: 11.708.947
  • Souza: 9.197.158
  • Pereira: 6.888.212
  • Ferreira: 6.226.228
  • Lima: 6.094.630
  • Alves: 5.756.825
  • Rodrigues: 5.428.540
  • Costa: 4.861.083

