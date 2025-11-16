Conversa com o Autor entrevista escritor e compositor Nei Lopes

O Conversa com o Autor que a Rádio MEC transmite neste domingo (16), às 12h30, abre a Semana da Consciência Negra com uma entrevista inédita com o escritor, compositor, cantor e estudioso da cultura brasileira Nei Lopes. Considerado um dos principais intelectuais do país em atividade, Nei é reconhecido como um grande nome da literatura e das artes brasileiras.

Ao longo do bate-papo com a jornalista Katy Navarro, o convidado fala sobre o lançamento do Dicionário dos direitos humanos e afins, pela Editora Civilização Brasileira. Na obra, ele traduz quase 500 verbetes para a fala popular, esclarecendo conceitos e práticas ligadas aos direitos humanos.

Figura essencial para o pensamento brasileiro, Nei Lopes conta no programa que a publicação oferece ferramentas para ampliar a leitura de mundo de pesquisadores, ativistas, educadores e estudantes. Mais do que palavras impressas no papel, os significados listados têm implicações na vida prática. O livro é, antes de tudo, uma obra de respeito à cultura e à cidadania.

Carioca de 1942, Nei Lopes é bacharel em Direito e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor honoris causa por quatro prestigiosas universidades: UFRJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Autor de mais de quarenta livros, incluindo ficção e poesia, Nei assina também diversas obras de referência, como Enciclopédia brasileira da diáspora africana (Selo Negro) e Novo dicionário banto do Brasil (Pallas).

Na música popular, sobretudo no samba, Lopes é compositor premiado, com parcerias renomadas e canções interpretadas por grandes artistas, como Alcione, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Zeca Pagodinho. Recebeu a medalha da Ordem do Rio Branco pela importância de sua obra sobre cultura africana e afro-diaspórica.

Pela Editora Civilização Brasileira, publicou Dicionário da história social do samba, vencedor do Prêmio Jabuti de Livro do Ano de Não Ficção, e lançou também Filosofias africanas: uma introdução (ambos em parceria com o escritor Luiz Antonio Simas), além de Dicionário da antiguidade africana.

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

