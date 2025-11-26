logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

COP30 consolida novo patamar do turismo no Brasil, avalia Sabino

Ministro do Turismo afirmou que Belém sai mais preparada do evento
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/11/2025 - 13:10
Brasília
08.11.2025 - Belem - Vista feita de drone, desde a Ilha do Combu, com a cidade de Belem ao fundo. A Ilha do Combu é a quarta maior ilha das 39 que compõem a região insular da cidade de Belém do Pará. A população local é composta, em geral, por ribeirinhos e as atividades econômicas estão concentradas principalmente no turismo/lazer e no extrativismo. Foto de Alex Ferro/COP30 08.11.2025 - Belem - Drone view from Combu Island, with the city of Belem in the background. Combu Island is the fourth largest of the 39 islands that make up the island region of the city of Belem, Pará. The local population is generally composed of riverside dwellers, and economic activities are mainly concentrated in tourism/leisure and extractive industries. Photo by Alex Ferro/COP30
© Alex Ferro/COP30

Após o encerramento da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, o ministro do Turismo, Celso Sabino, avaliou como positivo o impacto da realização do fórum global no Brasil.

“Nós ganhamos uma promoção muito eficaz. Hoje o mundo todo sabe que no Brasil tem uma cidade chamada Belém, uma porta de entrada da Amazônia. O  interesse crescente das pessoas no ecoturismo, na sustentabilidade, no turismo de aventura, vai ao encontro da promoção da cidade de Belém da forma como ela foi feita”, afirmou Sabino. 

Segundo o ministro, além do reconhecimento internacional do destino turístico, as melhorias logísticas feitas na cidade, a partir de investimentos tanto do poder público quanto da iniciativa privada, tornaram Belém mais preparada para a ampliação da demanda.

“Nós hoje, na capital do estado do Pará, temos uma grande infraestrutura hoteleira, aeroportuária, portuária e também de áreas de convivência e lazer. E uma enorme rede de restaurantes, preparados para apresentar ao mundo a culinária que fez a Unesco reconhecer Belém como Cidade Criativa da Gastronomia.”

Incêndio

Para Sabino, o incêndio ocorrido em um dos ambientes da COP30, nos últimos dias do evento, não foi capaz de afetar a imagem da cidade. “Nós planejamos muito bem planejado e executamos melhor ainda. O nosso sistema de contingenciamento de incêndio funcionou de forma muito eficiente. A preparação, o planejamento e a execução do projeto, nós utilizamos materiais tanto no forro, na cobertura e no piso, que eram antichamas”, explica.

Ele mencionou, ainda, que a suspeita da origem do incêndio foi o uso de um micro-ondas no local que não estava previsto ou autorizado no planejamento do evento. A assessoria da Polícia Federal informou que até esta quarta-feira (26) as investigações ainda estão em andamento e as causas do incêndio só serão divulgadas após a conclusão do laudo.

Ele destacou que a COP30 trouxe mais 60 mil visitantes à Belém. “O caminho que o turismo vem seguindo é fruto de um trabalho sério, planejado, de vários programas que foram implementados, ações antecipadas dentro do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, criado em 2023”, explica.

Segundo Sabino, o resultado desse trabalho já é evidenciado por meio dos números.

“No ano passado, nós superamos todos os recordes históricos do setor, nem quando teve Copa do Mundo [de Futebol], nem quando teve Olimpíada, nós tivemos os números ostentados. E esse ano, a perspectiva é de nós chegarmos a 10 milhões de turistas estrangeiros, uma marca histórica, tirando o Brasil daquele patamar entre 5 e 6 milhões ao ano”, concluiu.

Relacionadas
Belém (PA) 15/12/2024 – Vista panorâmica da cidade de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Com COP30, preço de hospedagem em Belém sobe 155% em novembro
Belém (PA), 22/11/2025 - Plenária da COP30. Foto: Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR
Documentos finais da COP30 fazem menção inédita a afrodescendentes
Belém (PA), 12/11/2025 - Pessoas em frente a fachada do pavilhão, chegam para participar de plenárias na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Entenda o Pacote de Belém; que inclui 29 documentos aprovados na COP30
Edição:
Amanda Cieglinski
cop30 Celso Sabino turismo Belém Amazônia Ministério do Turismo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
08.11.2025 - Belem - Vista feita de drone, desde a Ilha do Combu, com a cidade de Belem ao fundo. A Ilha do Combu é a quarta maior ilha das 39 que compõem a região insular da cidade de Belém do Pará. A população local é composta, em geral, por ribeirinhos e as atividades econômicas estão concentradas principalmente no turismo/lazer e no extrativismo. Foto de Alex Ferro/COP30 08.11.2025 - Belem - Drone view from Combu Island, with the city of Belem in the background. Combu Island is the fourth largest of the 39 islands that make up the island region of the city of Belem, Pará. The local population is generally composed of riverside dwellers, and economic activities are mainly concentrated in tourism/leisure and extractive industries. Photo by Alex Ferro/COP30
Geral COP30 consolida novo patamar do turismo no Brasil, avalia Sabino
qua, 26/11/2025 - 13:10
Brasília (DF) 25/11/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anuncia durante café com lideranças evangélicas a compra da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) e o cronograma de distribuição aos estados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Anvisa aprova registro de vacina 100% nacional contra dengue
qua, 26/11/2025 - 12:30
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Política Com fuga de Ramagem, Motta proíbe deputados de votarem do exterior
qua, 26/11/2025 - 12:10
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Política CPI do Crime chama militares e convoca chefe da Meta e TH Joias
qua, 26/11/2025 - 11:39
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED 619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 9ª parcela
qua, 26/11/2025 - 10:53
Brasilia 26/11/2025 - Iniciativas de cineastas negras movimentam o audiovisual brasileiro. Foto: Borboleta Filmes/Divulgação
Cultura Iniciativas de cineastas negras movimentam audiovisual brasileiro
qua, 26/11/2025 - 10:43
Ver mais seta para baixo